Sperrer Karl Johans gate:

KREVER HANDLING: Fosen-aksjonister demonstrerer ved å sperre et kryss i Karl Johans gate i Oslo sentrum. 11. oktober er det 2 år siden Fosen-dommen falt og den norske Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene. Foto: Ingvild Gjersjoe

Onsdag morgen starter demonstranter en ny Fosen-aksjon for å markere at det er to år siden Høyesterettsdommen. Deler av Karl Johans gate er sperret.

Onsdag morgen er det to år siden Fosendommen. Kampen for urfolks rettigheter i Norge har vekket internasjonal oppsikt.

– Helt sinnssykt



Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, er på plass på Karl Johans gate.

– Reindrifta har sagt at deres krav er at turbinene må rives og landet må tilbakeføres, og det er også kravet til denne aksjonen, sier hun til TV 2.

Reindriftssame og kunstner Mihkkal Hætta holdt appell onsdag morgen. Også han var opprørt over at kampen ikke har ført fram.

– Tenk at vi har måttet samles igjen fordi staten ikke respekterer våre rettigheter. Det er helt sinnssykt, sa kunstner og reindriftssame Mihkkal Hætta til demonstrantene klokken 7.20 tirsdag morgen.

Foto: Ingvild Gjersjoe

Aksjonistene krever handling nå, og mener dette må til for å legge press på regjeringa.

– Vi aksepterer ikke et pågående menneskerettighetsbrudd i NorgeReindrifta har sagt at deres krav er at turbinene må rives og landet må tilbakeføres, og det er også kravet fra denne aksjonen, sier Gylver.

En kamp for alle nordmenn

– Det er viktig for samiske rettigheter, men også for rettsstaten og maktfordelingsprinsippet – at her må den utøvende makt respektere en høyesterettsdom.

I en pressemelding onsdag morgen forklarer aksjonistene hvorfor de igjen tar til gatene nå.

Foto: Ingvild Gjersjoe

– Samers tillit til rettsstaten Norge er på bristepunktet. Under aksjonene i mars, lovet statsminister Jonas Gahr Støre oss personlig at det ikke skulle få gå 1000 dager med menneskerettighetsbrudd. Siden da fikk det gå 600 dager, 700 dager og nå 2 år uten noen løsning, på Støres vakt. Det er absurd, for reineierne på Fosen vant jo i retten.

Foto: Ingvild Gjersjoe Les mer Foto: Ingvild Gjersjoe Les mer Foto: Erlend Sorbo Les mer Foto: Erlend Sorbo Les mer Foto: Erlend Sorbo Les mer

Det skriver talsperson for Fosenaksjonen Tuva Mjelde Refsum i en pressemelding onsdag morgen.