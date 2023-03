Sophie Elises avslutter samarbeidet med NRK

mPodkast-samarbeidet mellom NRK og influenserne Sophie Elise Isachesen og Fetisha Williams er slutt. Det skriver Isachsen i en pressemelding.

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, sier influenseren i en pressemelding torsdag kveld.

FERDIG: Mandag spilte Sohpie Elise og Fetisha inn sin siste podkast-episode for NRK. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Manglende støtte

Isachsen og Williams sier at begge hadde ønsket å fortsette samarbeidet med NRK, men understreker samtidig at avgjørelsen om å avslutte samarbeidet er veloverveid.

Podkast-duoen sier at de den siste tiden har opplevd en holdningsendring fra ledelsen i NRK, som de også anklager for manglende støtte.

– NRK var velkjent med våre kommersielle engasjementer da de sa ja til podkast-konseptet «Sophie & Fetisha», sier Isachsen.

Williams og Isachsen mener det virker som at NRK stiller andre krav til dem sammenliknet med andre NRK-profiler, noe duoen opplever som «påfallende».

TV 2 har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med NRK torsdag kveld, uten hell.

Angrer ikke

NRK lanserte podkasten «Sophie Elise og Fetisha» for å nå unge lyttere. Det mener podkast-skaperne at de har fått til, og begge er stolte over produktet.

– Vi har takket nei til andre og mer lukrative tilbud for å kunne samarbeide med NRK, og vi angrer ikke på det. Det har vært lærerikt og utviklende å jobbe med en så stor og proff organisasjon, og vi var klare til å utvikle konseptet videre, sier Williams.

STOLT: Fetisha Williams sier hun er stolt over hva duoen har fått til i podkasten. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nettopp fordi podkasten har nådd unge lyttere, sier Isachsen at NRKs manglende støtte kommer overraskende på henne.

– Det er derfor overraskende for oss, at NRK bare noen måneder senere, virker usikre på valget sitt. Særlig fordi podkasten vår har engasjert, inspirert og fått flere unge til å bruke større deler av NRK sitt tilbud, skriver Isachsen i historie-funksjonen på sin Instagram-konto.

Klagestorm

Det har stormet rundt Isachsen og NRK-samarbeidet helt siden influenseren publiserte et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram. På bildet holder den andre personen opp en liten pose med hvitt pulver. Siden den gang har Kringkastingsrådet mottatt over 4000 klager, og onsdag bekreftet Kringkastingsrådet at de vil se på saken.

Bildet førte til en større debatt om NRKs samarbeid med influensere, og de kommersielle oppdragene Isachsen kombinerte med å være under kontrakt med statskanalen.

ROTEN: Det nå slettede Instagram-innlegget førte til en omfattende debatt om NRKs samarbeid med Sophie Elise Isachsen. Foto: Skjermdump/Instagram

NRK varslet at de vil gå gjennom influenserens økonomiske bindinger.

– De økonomiske bindingene hun har og hennes kommersielle virksomhet, må vi se nærmere på. Vi trenger å vite at det ikke er noen tvil rundt vår redaksjonelle uavhengighet, sa kringkastingssjef Fürst Haugen til TV 2 tidligere denne uken.

Forrige torsdag var podkasten tema i NRK-programmet «Debatten». Etter dette fortalte NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen at samarbeidet med influenseren skulle diskuteres.

Denne uken har NRK-ledelsen hatt møter med podkast-duoen, samtidig som statskanalen var tydelige på at ingenting var gjort. Nå har altså Isachsen og Williams selv valgt å avslutte samarbeidet.