Sophie Elise-godteri selges til blodpris

Torsdag sa Rema 1000 til TV 2 at de ville fryse lanseringen av produktene til influenser Sofie Steen Isachsen (28).

Årsaken var at de ville avklare situasjonen rundt det mye omtalte Instagram-bildet, hvor Isachsen poserte sammen med en annen influenser, som holdt en liten pose med hvitt pulver.

En person nær influenserne har fått samtykke fra de to til å formidle at bildet ble publisert ved et uhell.

Det veganske godteriet skulle egentlig ut i butikkhyllene neste uke, men lanseringen er foreløpig utsatt.

Ville tjene penger

Nå ligger «Candy Girl»-produkter likevel ute for salg på Finn.no.

Alle annonsene er prissatt til 500 kroner, der enkelte åpner opp for budgivning.

Den ene selgeren har fått tak i to poser, og selger dem for 500 kroner per stykk - samlet til 800 kroner.

«Nå som det ikke blir lansert tenkte jeg at dette var en fin måte å tjene penger på», skriveren Finn-selgeren.

Håper verdien vil øke

Selgeren hevder å ha fått kjøpt produktene i en Rema-butikk i Trøndelag.

Flere av de ulanserte produktene er lagt ut for salg på markedsplassen. Foto: Skjermbilde fra Finn.no

– Jeg så at en stor pakke med produktene lå på en tralle i butikken, så jeg ville forsøke å kjøpe dem, sier Finn-selgeren.

Han forteller at han deretter tok med seg en pose til selvbetjeningskassen.

– Der kom det opp en beskjed om at varen var sperret av HK. Så kom en ansatt og spurte hva som var problemet.

Disse tre posene fikk Finn-selgeren kjøpt i en butikk i Trøndelag, til tross for at lanseringen av produktene er stanset. Foto: Privat

Han forteller videre at han sa at produktet ikke lot seg scanne, og hevder at den ansatte overstyrte feilmeldingen ved å velge koden «mat», og skrev inn prisen manuelt.

Selgeren valgte å gjøre det samme etter en times tid, da han innså at produktet kunne få stor verdi.

– Planen var opprinnelig å kjøpe det til kjæresten min, og at det var litt stas å være en av få som har fått tak i det.

Han forteller at han valgte å prise posene til 500 kroner per stykk, fordi han så en annen annonse på samme nivå.

– Jeg tror at hvis jeg venter en ukes tid så kan godteriet ha en veldig stor verdi hvis Rema 1000 velger å vente med salget, om ikke de dropper det fullstendig.

Stopper ikke annonsene

Markedsplassen har ingen planer om å stoppe annonsene, opplyser Finn-pressekontakt.

– Så lenge dette ikke er et ulovlig produkt, så har ikke FINN noen grunn til å stoppe disse annonsene, sier Linda Glomlien i en SMS til TV 2.

Synlig i butikk

TV 2 var innom en Rema 1000-butikk i Oslo sentrum fredag. Der sto produktet synlig i godterihyllen. Det var imidlertid ikke mulig å kjøpe godteriet.

I midten av den øverste hylla ble «Candy Girl»-produkter observert av TV 2-journalisten. Foto: Simen Hunding Strømme /TV 2

Innkjøpsdirektør i Rema 1000, Line Aarnes, bekrefter overfor TV 2 at et et titalls butikker hadde mottatt produktet før lanseringen ble stoppet, men hevder produktet ble stoppet i kassen.

– Vi har satt denne lanseringen på vent. Produktene er ikke salgbare i butikk og vil bli fjernet hvis det ikke allerede er gjort, sier Aarnes.

– Vi registrerer også at enkelte privatpersoner har fått takk i produktet allerede. Det siste døgnet har flere annonser dukket opp på Finn.no, der folk videreselger godteriposene.

– Hvor lenge planlegger dere å sperre utsalget av produktet?

– Saken er uavklart og inntil vi har fått undersøkt saken nærmere er lanseringen satt på vent.