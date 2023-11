Song Eo Jun (4) rører en hel verden

Klipp fra et TV-program i Sør-Korea går viralt på sosiale medier, og har engasjert enormt på TikTok.

Hashtagen #Mygoldenkids har fått over én milliard visninger på applikasjonen TikTok.

Det er spesielt fire år gamle Song Eo Jun som går igjen i videoene. Han har nemlig gått viralt etter å ha rørt folk fra hele verden.

I videoene som blir gutten emosjonell, og forteller at han føler seg ensom, fordi foreldrene ikke vil leke med ham.

Det får nettet til å koke, ifølge Today Online.

Føler seg ensom

«My Golden Kids» er et realityprogram fra Sør-Korea der foreldre får hjelp fra eksperter om barneoppdragelse.



I episoden med Song Eo Jun har foreldrene hans tatt kontakt, fordi sønnen deres har begynt å få raserianfall, slå og bite dem etter at søsteren hans ble født.

I et hjerteskjærende intervju med fireåringen, som har gått viralt på TikTok, forteller han at foreldrene ikke vil leke med ham.

Se det ene klippet som har blitt sett nesten 40 millioner ganger under her:

Videre i intervjuet forteller han også at faren er skummel når han er sint, og at han ønsker at faren skal kalle på ham med en roligere stemme.

Når han snakker om moren sin, sier han: «Jeg tror ikke hun liker meg», mens han prøver å holde tårene tilbake og ber dem om å unnskylde ham et øyeblikk.

Det har fått flere over hele verden til å reagere.

Har skapt reaksjoner

De fleste klippene med fireåringen er sett over flere millioner ganger, og har skapt et stort engasjement på sosiale medier den siste tiden.

«Han er så moden og gjennomtenkt. Da han ba produksjonen om å stoppe et øyeblikk for å holde tårene tilbake – jeg gråt mye av den scenen,» skriver en på TikTok.



Flere mener at han ikke fortjener å bli behandlet slik, og skriver at alt han ønsker er å bli elsket av de som betyr mest for ham.

På sosiale medier har mange tilbudt seg å leke sammen med fireåringen, og flere hevder også at de ønsker å adoptere ham.

Etter at Song Eo Jun gikk viralt, har det kommet flere videoer hvor engasjerte TikTok-brukere kommenterer videoen, eller later som de pakker bagen for å dra og adoptere fireåringen.



Noen velger også å støtte foreldrene til Song Eo Jun:

«For å være ærlig, hun er ikke en helt dårlig mor. Det er bare det at livet er hardt for henne, økonomien er kanskje trang, og det er tøft generelt,» skriver en.



Klippene viser bare deler av episoden, og under programmet får foreldrene flere tips fra eksperter som de også tester ut gjennom episoden.

Etter at foreldrene har blitt oppmerksomme på hvordan sønnen har det, gir de mer oppmerksomhet og leker masse med ham selv om spesielt moren er sliten etter jobb.

I slutten av episoden sier moren også unnskyld, og sønnen sier at han elsker moren sin.

I videoen under kan du se Song Eo Jun som leker sammen med sin mor, og sier at han elsker henne.