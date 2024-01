«Soner i eget fengsel»

– Det skjer at jeg våkner brått om natten. Nå er han her, tenker jeg.

Lyden av en bil eller en person som går på grusen utenfor boligen, vekker sansene i kroppen til Jeanette Hallem.

– Da går jeg fra vindu til vindu og sjekker. Det kan ofte bli lite søvn, forklarer fembarnsmoren.

ALENE MED FRYKTEN: Fembarnsmor Jeanette Hallem lever i frykt for sin eksmann, selv om han er utstyrt med omvendt voldsalarm. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Drapstruet

Jeanette bor i en nabokommune til Bergen. Hun har levd i et voldelig forhold i mange år og sliter i dag med en vedvarende frykt for eksmannen.

– Hva er du redd for?

– Jeg er redd for at han plutselig står i døren.

– Og hva er du da redd for?

– Redd for volden. Og at jeg blir drept. Han har drapstruet meg så mange ganger, sier 39-åringen.

Sonet fengselsdom

Eksmannen har nå sonet ferdig 4 år og 8 måneder i fengsel for vold, trusler og skadeverk mot både Jeanette og barna.

Både Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett slår fast at Jeanette og barna har vært utsatt for grov mishandling over flere år. Det har vært grove enkeltepisoder. Både fornærmede og tre av barna hennes sliter med store ettervirkninger.

I lagmannsretten ble eksmannen pålagt å bære en såkalt omvendt voldsalarm (OVA) i to år. Inntil sommeren 2024 bærer han fotlenken som i praksis har et innprogrammert kart over et område han forbys å oppsøke.

DEN ENDELIGE LØSNING? Omvendt voldsalarm (OVA) fungerer svært godt mener mange. Fotlenken utløser en alarm dersom voldsutøver går inn i «sikkerhetssonen» til voldsoffer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Om en som bærer omvendt voldsalarm, oppsøker en forbudssone, går alarmen hos politiet som normalt rykker ut med blålys til både fornærmede og den voldsdømte.

– Grov om omfattende vold

– Hun ble utsatt for vold når hun var gravid, og hun ble utsatt for vold mens hun bar spedbarn i armene og mens barna så på. Ved en anledning ble både hun og ett av barna utsatt for vold samtidig. Inventar og dører ble knust, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs som forteller at klienten er traumatisert etter flere år med undertrykkelse og vold.

Eikeseth Mjøs forteller at dette er en sak med grov og omfattende vold år over periode på åtte år.

VIL HA DEBATT: Jeanett Hallem og bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs er enige om én ting: Omvendt voldsalarm er ikke den ideelle løsningen i alle sammenhenger. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det jeg har vært utsatt for, er alt fra kvelertak, jeg har blitt slengt i bakken, blitt slått sånn at jeg har mistet pusten. Jeg er blitt stengt inne på et bad, slått om og om igjen, spylt med iskaldt vann, der du kjenner på at du skal dø nå, og der jeg lurer på om jeg kommer meg levende ut, forteller Jeanette til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med eksmannen som i dag ikke ønsker å kommentere saken.

TV 2 får opplyst at eksmannen ikke har kontaktet Jeanette eller barna eller på noen måte opptrådt truende eller brutt kontaktforbudet. Likevel føler Jeanette seg både utrygg og hemmet i hverdagen.

– Må flyttes bort

Advokat Eikeseth Mjøs er klar på at voldsutøver i noen tilfeller må flyttes lenger bort, og at det ikke alltid er tilstrekkelig med omvendt voldsalarm.

TRADISJONELL VOLDSALARM: Den vanlige voldsalarmen krever at voldsoffer rekker å trykke på alarmknappen slik at politiet varsles. Og selv om politiet varsles, redder ikke det nødvendigvis liv. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Mange peker jo nå på at omvendt voldsalarm er løsningen. Er ikke det godt nok?

– Det er et stykke på rett vei, men det vil ikke være godt i alle tilfeller. Derfor må det enda sterkere tiltak til, for eksempel at den som er domfelt eller får den omvendte voldsalarmen må flytte til en annen kommune slik at den fornærmede kan være trygg og bevege seg friere, forklarer Eikeseth Mjøs til TV 2.

I saken til Jeanette sa tingretten først nei til OVA fordi både Jeanette og voldsutøver bodde i Bergen. Sonene for OVA ble for stor, og retten vurderte at det da ville være et uforholdsmessig inngrep for den voldsdømte ektemannen.

Jeanette og barna flyttet så til en annen kommune for å kunne få gjennomslag for OVA, noe lagmannsretten også fant rimelig.

– For min klient så har det vært slik at hun må innrette seg. Hun må se seg over skulderen, og hun har måttet leve i frykt, også inntil nå, forklarer Eikeseth Mjøs til TV 2.

I dag er det domstolen som skal ta stilling til om omvendt voldsalarm skal benyttes og hvor stor forbudssonen er.

TV 2 er kjent med at politiet i flere tilfeller ikke har fått gjennomslag i retten når man enten krevd omvendt voldsalarm – eller så har forbudssonen blitt mindre enn ønsket.

FEMBARNSMOR: Jeanett Hallem er takknemlig for den kjærligheten hun får fra egne barn. Veggen er fulle av kjærlighetserklæring til «verdens beste» mor. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Som i fengsel

– Det er som å sitte i fengsel. Men voldsutøver kan leve tilnærmet normalt og gjøre som han vil, så føler jeg med utrygg utenfor min sikkerhetssone, sier Jeanette.

Jeanette forteller at hun knapt tørr å bevege seg utenfor sin egen sikkerhetssone.

– Å reise til byen gjør at jeg blir redd, jeg føler med utrygg. Hva skjer om jeg treffer på ham? Hva om jeg tar med barna, hvordan vil de reagere? De få gangene jeg drar til Bergen sentrum, skjer alt i hui og hast for at jeg skal komme meg ut av den utrygge sonen, forklarer Jeanette til TV 2.

UTRYGG I BYEN: Jeanette Hallem sier hun sjeldent beveger seg til Bergen sentrum, fordi det er utenfor hennes sikkerhetssone. – Det blir raskt inn og ut, forklarer hun. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Hva er løsningen da tenker du?

– Det er at han burde vært flyttet langt vekk fra oss.

– Men han har jo sonet sin dom og ikke oppsøkt deg siden dommen?

– Frykter hevn

– Jeg frykter hevn, at han skal ta meg for at han har måttet sone i fengsel og for at han ikke får treffe barna, sier hun og fortsetter:

– Jeg tenker at man i noen tilfeller må ta det enda lenger i forhold til voldsutøver. Man må legge belastningen over på utøver og ikke la den fornærmede måtte bære byrden.

KJÆRLIGHETSERKLÆRING: Kontrastene i livet til Jeanette er store. Det beste som holder henne oppe er kjærligheten fra barna. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Eikeseth Mjøs peker på at det i Jeanette sitt tilfelle, og for flere andre, er slik at den dømte voldsutøveren bor tett på voldsoffer, selv om det er opprettet en såkalt sikkerhetssone.

Til sommeren kan det bli slutt på omvendt voldsalarm for eksmannen. Da er Jeanette utstyrt med en vanlig voldsalarm. Men det er ikke godt nok for henne.

– Det fungerer ikke. For står han på døren min, så er det for sent å trykke. Den er ikke noen nytte, overhodet ikke, fastslår hun.

Skremt av drapene

De mange drapssakene som har rystet landet, hvor flere handler om vold og nære relasjoner, skremmer Jeanett.

– Når sånne ting kommer opp, så kjenner jeg på det selv. Kommer det til å bli meg en dag? Det er det jeg frykter mest.

TRAUMATISERT: Jeanette forteller at siden eksmannen fikk omvendt voldsalarm har han ikke brutt kontaktforbudet - men likevel går hun med konstant uro i maven. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Jeanette stiller opp på TV 2 fordi hun ønsker at ansvarlige politikere skal se hvilke langvarige konsekvenser voldsutsatte må leve med.

– Er det noe som du tenker at du har gjort feil i denne saken?

– Jeg har kunnet gått for lenge siden. Det har spist meg opp på innsiden, hvor lenge jeg har latt dette pågå og ikke minst hvilken belastning det har vært for mine barn. Det har spist meg opp. Det er hardt å tilgi seg selv for dette.

Eikeseth Mjøs forklarer at saker som dette er komplekse og mange har vanskelig for å forstå hvorfor voldsofre fortsatt blir boende.

– Sammenvevingen av vold og kjærlighet og skam samt et ønske om å skjule dette, felles ansvar for barn og at man økonomisk er bundet til eller avhengig av voldsutøver og får løfter om at alt skal bli bra, gjorde at hun som mange gikk tilbake til voldsutøver, sier Eikeseth Mjøs.