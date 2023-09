Solberg: – Da kunne jeg ha reagert

Høyre-leder Erna Solberg sier at aksjesaken har vært vanskelig for ekteskapet, og at det er opp til partiet å bestemme om hun stiller som statsministerkandidat i 2025.

Saken oppdateres!

– Dette er utrolig vanskelig, jeg synes det var vanskelig å være så ærlig om at han hadde løyet for meg, forteller Erna Solberg til TV 2.

Det har gått seks dager siden Erna Solberg sist snakket i offentligheten. Fredag forrige uke la Solberg fram ektemannens aksjeliste.

Siden da har det vært helt tyst fra Høyre-lederen.

Onsdag møtte TV 2 Erna Solberg på Gardermoen da hun ankom etter et opphold hjemme i Bergen. Også da var hun taus.

Torsdag inviterte hun en rekke redaksjoner til 25-minutters intervjuer på Høyres Hus i Oslo. Ifølge VG skal Solberg gjennomføre 14 slike intervjuer i løpet av torsdagen.

Klokken 12:00, 15 minutter etter skjema, setter Erna Solberg seg foran TV 2s kameraer.

HEKTISK DAG: Erna Solberg skal møte en rekke redaksjoner for intervjuer torsdag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Forteller om samlivssituasjonen

TV 2s reportere starter med å spørre Solberg om hvordan samlivet mellom hun og Sindre Finnes er nå. Flere har spekulert om det vil bli aktuelt for Solberg å ta ut seperasjon.

– Jeg er en person som aldri tar store beslutninger når krisen akkurat oppstår, for jeg mener tid er viktig. Og jeg håper tiden kommer til å gjøre at det ikke blir aktuelt for oss, men jeg synes ikke det er noe jeg kan brette ut. Vi er en familie som er tett sammen og har et langt samliv sammen og barn sammen

Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Solberg forteller også om hvordan det var å stå på pressekonferansen fredag og fortelle om at Finnes hadde løyet for henne.

– Det er vondt å måtte fortelle. Det er først og fremst handlingen som var vond. Nå har vi har hatt en god helg sammen, snakket sammen og forsøkt å gjøre ting og samtidig først å svare ut spørsmål fra pressen, men jeg vil ikke gå mer inn i detalj på det.

– Da kunne jeg ha reagert



– I 2020 øker hans inntekt med 45 prosent. Hvorfor reagerer du ikke på det?

– Det er det året jeg mener det er grunnlag for at jeg kunne ha reagert. Jeg har rett og slett bare sendt inn min selvangivelse veldig raskt. Vi sto midt oppi en del andre saker akkurat den perioden. Men etter syv år som statsminister og med stor tiltro ettersom vi ikke hadde sett noe før.

– Du tok litt lett på det da?



– Hvis jeg hadde hatt mistanke om at det skulle foregått noe kunne jeg gått dypere inn i det, men jeg hadde ikke noen mistanke.



Solberg mener bestemt at Finnes ikke under noen omstendigheter kunne visst hva regjeringen skulle vedta.

Men når hun får spørsmål om han kan ha visst hvilke statsråder hun skulle utnevne, så blir Solberg brått litt mer usikker:

– Han er grunnen til at vi er i denne situasjonen



Solberg blir også stilt til veggs på hvordan hennes partifeller har omtalt Sindre Finnes. Nestleder Henrik Asheim har fått kritikk for måten han han pratet om Solbergs ektemann.

– Har du godkjent en strategi hvor man skal kaste din ektemann under bussen for å redde din politiske karriere?



– Nei, men jeg har godkjent en strategi før pressekonferansen på fredag, som ikke er en strategi, men som handler om at vi skulle være ærlig om saken. At grunne til at vi er i denne situasjonen er at han har vært uærlig mot meg, og begått et grovt tillitsbrudd, sier Solberg til TV 2.



– Han har satt meg i en situasjon som er svært vanskelig, for han har gjort det motsatte at det han sa han skulle gjøre. Han har drevet med hyppig trading som han ikke skulle gjøre. Det er et tillitsbrudd mellom oss, og det er det jeg har sagt. Og så har ikke jeg godkjent hva de andre skal si. Jeg har vært sammen med Sindre i fire dager og sikre at denne tidslinjen som ble lagt ut stemte, utover det har vi forsøkt å snakke sammen og reparere.

Solberg sier hun skjønner at det er en del frustrasjon i Høyre over at hun har kommet i denne situasjonen på grunn av det Finnes' har gjort.

– Det skjønner Sindre også. Vi skulle bruke denne helgen på å feire valgresultatet. Dette skulle være en festuke, det har det ikke blitt.



– Ulike interesser



I de senere dagene har Sindre Finnes skaffet seg både egen advokat og PR-rådgiver. Advokaten sa til TV 2 i går at de håper Økokrim vil etterforske saken. Solberg slår fast at de står sammen i denne krisen

– Det vil være litt ulike interesser i en sånn , også mellom to ektefeller, særlig så lenge Økokrim ikke har avklart om de går inn i noen etterforskning.



Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Opp til partiet om jeg er statsministerkandidat



På fredag sa Erna Solberg at hun vil være statsministerkandidat i valget om to år.

– Vil du fortsatt det?



– Jeg har sagt at det er opp til partiet.



– Men hva vil du?



– Jeg fatter aldri beslutninger av denne typen midt i krisesituasjoner. Jeg ser at det avhenger om Høyre har tillit til meg og om velgerne kan ha tillit til meg.



– Så du vil prøve å gjenopprette den tilliten? Du vil være statsministerkandidat?

– Jeg er fortsatt partileder i Høyre, jeg kommer til å være det så lenge jeg har tillit, eller til det kommer opp noe i denne saken som gjør at jeg skjønner at det bør være noen andre. Jeg tror ikke på å kaste beslutninger i en krisetid, jeg synes ofte at mange ledere velger å gjøre det.



Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Solberg har tidligere sagt at hvis noen av de andre i arverekken ville ta over som leder, så ville ikke hun være en stopper for det.

– Er det ikke naturlig tidspunkt å la den nye generasjonen overta? Om to år vil du også være 64 år gammel.



– Til alder vil jeg få si at jeg er opptatt av at damer på 62 og 64 har fortsatt mye å gi. Men dspørsmålet om hvem som skal lede Høyre er et spørsmål til Høyre.