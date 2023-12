Sogndal kommune setter krisestab på grunn av uvær

Mange veier er stengt på grunn av uvær og flom i Sogndal og Kaupanger. Lørdag satte kommunen krisestab og ber folk holde seg i ro.

– Det er mye vann og overvann mange steder, og vi ber folk være forsiktige ved bekkeløp og elveløp på grunn av stigende vannstand og fordi vannet kommer til å ta med seg is, skriver kommunen i en pressemelding.

Mange veier er stengt, og Vegvesenet har varslet at enda flere kan bli stengt.

Økt beredskap

Ordfører i Sogndal kommune, Stig Ove Ølmheim, bekrefter til TV 2 at en rekke veier er stengt og flere bygder isolert, som følge av det dårlige været.

– Vi oppfordrer alle folk til å holde seg hjemme og i ro til været har løyet, sier han.

Kommunen har økt beredskapen og er i løpende kontakt med både brann, redning, helse og andre nødetater for å ivareta alle innbyggerne som er hardt rammet av uværet.

– Flere tusen mennesker er isolert i ulike bygder. Det er et par husstander der vi har kontakt med dem som bor der – og med politiet – dersom de må evakuere utover kvelden, sier Ølmheim.

ALVORLIG: Ordfører i Sogndal kommune, Stig Ove Ølmheim, sier at selv om det er en alvorlig situasjon har de god oversikt. Foto: Arbeiderpartiet

Noen av de isolerte er avskåret fra sykehus, og kommunen har derfor fått inn en ambulansebåt fra kysten for å kunne bistå med helsehjelp som nødvendig. Det er i tillegg innkalt leger på ulike lokasjoner i området.

– Situasjonen er alvorlig, men per nå har vi god oversikt, sier ordføreren.

Den store frykten er at det er meldt om værendringer den kommende tiden, og kommunen vil derfor beholde krisestab utover kvelden og mest sannsynlig natten.

– Nå skal temperaturen stige, og det er vi bekymret over for det medfører økt risiko, sier Ølmheim.

Enn så lenge er det ikke meldt om skadde personer.

– Vi har alle tilgjengelige mannskap ute, som gjør en fantastisk innsats. Det er alle mann i arbeid.

Disse veiene er stengt

De som trenger hjelp, oppfordres til å kontakte nødnummer helse på 113 og legevakt på 116 117.

Kommunen ber om at alle meldinger om overvann/flom går til 110 og ikke direkte til mannskap i Sogn brann og redning.

– Vurder nøye om du må ut på veien. La helst bilen stå, oppfordrer Statens vegvesen i en pressemelding.

Følgende veier i kommunen er stengt på grunn av uværet:

* Fylkesvei 5616 Valeberg i Sogndal-Vikane i Sogndal.

* riksvei 5 Sogndalsfjøra-Frudalstunnelen i Sogndal.

KAOS: Flere veier på Vestlandet er stengt. Foto: Skjermbilde / Vegtrafikksentralen

* riksvei 13 Hella ferjekai-Grinde.

* Fylkesvei 55 Dragsvik-Balestrand. Det kommer ny vurdering søndag klokken 12, og fylkeskommunen er i dialog med Statens vegvesen om kriserute Hella-Dragsvik-Balestrand.

* Fylkesvei 613 Sværefjorden. Åpner ikke lørdag, men det kommer ny vurdering søndag klokken 12. Gaularfjellet er også vinterstengt, som betyr at folk i Vetlefjorden og Menes er isolerte.

* Fylkesvei 5617 i Fjærland. Veien åpnes ikke lørdag.

* Fylkesvei 55 Låne i Høyanger.

* Bøyavegen er stengt ved Bøyum i Fjærland på grunn av mye overvann.

Vegvesenet opplyser om at det kan ta tid før veiene åpner igjen.

– Dette fordi vi må ivareta sikkerheten for de som skal undersøke og rydde opp etter et skred. Det kommer fortsatt mye nedbør og det kan gå nye ras på samme sted, skriver Vegvesenet videre i pressemeldingen.

I tillegg til høy rasfare, er det og stor fare for vannplaning som kan komme brått på.

Dersom du kommer frem til et skred skriver Vegvesenet at det er best å snu og kjøre tilbake.

– Dette for trafikantenes egen sikkerhet og det vil ta tid før veien åpner igjen.

Vurderer evakuering

Både politi og veivesen ber innstendig om at folk lar bilen stå i uværet, som har skapt en rekke trafikale utfordringer gjennom lørdagen.



Riksvei 7 mellom Eidfjord og Hardangerbroen er stengt som følge av et snø- og sørpeskred. Det er en overhengende fare for flere snøskred, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Hvis noen står i kø her og venter på at veien skal åpnes, må man komme seg vekk!, skriver de på X.

På grunn av dette har Gudvangen i Aurland kommune innkalt til et hastemøte. Her vurderer de evakuering.

Ordfører i Roald Aga Haug Ullensvang kommune sier til TV 2 at politi, brannvesen, helse og rådmann er med på møtet.



– Situasjonen er ganske ille. Det er egentlig bare to veier ut av kommunen som det går an å bruke nå. Det er stadig vurderinger om veier blir stengte.

– Vi har en situasjon der folk verken kommer seg verken nord- eller sørover og vi må evakuere enkelte husstander. Vi gjør en jobb nå for å sikre at vi har brannmannskap, folk fra teknisk sektor, politi og helsevesen, som gjør at vi har god beredskap i kommunen. Vi har mange hendelser nå.



Aga Haug sier at han ikke har oversikt over hvor mange som blir evakuert, men forteller at det dreier seg om et titalls antall boliger.

Videre sier han at de har erfaring med dette fra tidligere, og at de nå holder på å finn en ordning med hotell og overnattingsplasser.

Operasjonsleder Tore Andre Brakstad sier til BT at ni personer sitter ekstra vanskelig til på nordsiden av Måge-elven.

– Disse blir hentet med redningshelikopter, sier Brakstad til BT.



Foto: Skjermbilde / Vegtrafikksentralen

– Holdt oss fast

Idun Husabø forteller til Sogn Avis at hun og mannen akkurat kom forbi riksvei 5-strekningen på Valeberg før veien mellom Kaupanger og Sogndal ble stengt.

– Det var slik at vi holdt oss fast og lurte på om det gikk, sier Husabø.

Det sto én bil i hver retning med nødblinken på og begynte å danne seg køer, forteller hun til lokalavisen.

– Det var om å gjøre å snirkle seg forbi, én etter én. Vannet sto til begge sider som rundt baugen på en båt, sier Husabø.



– Blir ikke bedre i kveld

– Sånn det ser ut nå og fremover, er det vanskelige kjøreforhold med en gang du kommer utenfor bergensområdet. Alt av fjorder utover er utsatt for en del isnedfall og det har gått noen ras oppover i Sogn, sier trafikkoperatør Arne Viken i Vegtrafikksentralen Vest til TV 2.



Han føyer seg til rekken av folk som oppfordrer alle som absolutt ikke må ut, om å holde seg hjemme.

Vegtrafikksentralen får nå mange henvendelser om flom og isnedfall.

– Det vil ikke bli bedre i kveld. Det første som må skje, er at nedbøren må roe seg. Så må temperaturen blir stabil og så må vi få ryddet opp. Nå er alt av entreprenører ute på veiene.