Snøkaos i nord: – Ekstreme forhold

HARDT VÆR: Enorme snømengder preger store deler av Troms fylke etter at et polart lavtrykk har herjet i nattetimene. Foto: Svein Are Fosseng

Flere steder i Troms fylke opplever snøkaos og trafikale utfordringer fredag, etter at et polart lavtrykk har slått til for fullt inn over landet.

Det melder Troms politidistrikt på Twitter. Mange lokalaviser rapporter også om flere utfordringer tilknyttet været.

– Vi har ikke annet enn at vi får melding om entreprenør som sliter med å holde veien åpne. Det er mange som sliter med å komme seg fram, og biler kjører seg fast, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, til TV 2.

Enn så lenge skal det ikke være snakk om ulykker, men flere har meldt om problemer med å komme seg på jobb.

– Folk må ta hensyn, og ikke kjøre ut om du ikke trenger det, oppfordrer Steffensen.

Skoler holder stengt

Flere skoler på Senja holder stengt og foreldre må holde barna hjemme, melder avisen Senja247.

Det bekrefter også ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen, til TV 2.

– Det er helt ekstremt. Bilene kommer seg ikke frem, selv i Storgata her på Finnsnes. Jeg snakket med en brøytebilsjåfør, og han hadde aldri opplevd maken. Jeg har bodd på Finnsnes siden 2006 og jeg har aldri opplevd så mye snø på engang.

SNØFOKK: I tillegg til kraftig snøvær, er det mye vind flere steder. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Bruker traktor-transport

– Noen steder organiserer de ansatte traktor, for å få folk rundt på hjemmetjeneste. Vi avlyser det som kan avlyses og ivaretar det som er presserende, forteller ordføreren videre.

Ifølge ordføreren har ansatte i legevakttjenesten problemer med å komme seg på jobb.



– Men de ansatte som bor nært og kommer seg fram stiller opp, slik at vi har faglig forsvarlig drift, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen til TV2



Eliseussen oppfordrer folk til å holde seg hjemme.

– Jeg klarer knapt å se ut av vinduet. Det er helt tett for øyeblikket, sier ordføreren.

– Det er ekstreme forhold nå. Vi vurderer å sette krisestab i løpet av formiddagen, legger han til.

PROBLEMER: Flere trafikanter opplever nå store problemer med å komme seg frem i snøen. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland.

– Veldig uforutsigbar vind

– Det er Nord-Norges svar på tropisk syklon, såkalt polart lavtrykk. Det betyr at det kommer veldig uforutsigbar kraftig vind med veldig mye snø. Det kommer veldig brått på, og man vet ikke helt hvor det oppstår før det plutselig er der, sier Olav Erikstad, vakthavende meteorolog i StormGeo.

Meteorologen kan ikke si hvor mye snø det er kommet før snøværet har gitt seg.

– Et polarlavtrykk er over i løpet av noen timer. Det skjer fordi havet er mye varmere enn lufta, og nå har det kommet luft inn mot Norge, som har blitt avkjølt lenge over Grønland, sier meteorologen.

TRØBBEL: Været skapte problemer for blant annet denne brøytebilsjåføren fredag morgen. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland.

– Aldri opplevd maken

Torkil Johnsen er brøytebilsjåfør på Senja.

– Det er ekstremt. Jeg har ikke opplevd maken. Jeg har jobbet mange år som brøytebilsjåfør. Jeg gikk av vakt klokken 08-idag tidlig.

– Hvordan var vakten?

– Det startet veldig rolig og så økt det på i to-tiden i natt. Det kom en del vind og med løssnø så ble det forferdelig dårlig sikt. Vi måtte bare gi opp. Når du ikke ser veien som kan du ikke kjører, sier Johnsen.

Mange veier er nå stengt og det er umulig å ta seg frem.

Siv Bente Paulsen er en av de mange berørte, og hun bor litt utenfor Finnsnes.

– Det kommer ikke verken ambulanser eller politi frem nå slik situasjonen er dersom et skulle skje noe, forteller hun.

Les mer om hvordan hun opplever det voldsomme været her.