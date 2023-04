Snøkaos fører til trøbbel i flytrafikken

Våt og tung snø har gitt utfordringer på Oslo lufthavn tirsdag morgen.

– Det er store forsinkelser, og det vil nok følge på utover dagen, sier Helene W. Jensen, pressevakt i Avinor. Flere fly er også innstilt.

Avinor har gått inn i sommerbemanning, og var derfor ikke helt klare for vinterdrift i slutten av april.

– Vi har redusert kapasitet på brøytemannskap og alt som har med vinterdrift å gjøre. Men vi har jobbet på spreng for å for å øke bemanningen, sånn at vi kan være best mulig rustet til i dag, sier Jensen.

Forsinkelsene forplanter seg til flyplasser andre steder i landet.

Litt før klokken 09 er det totalt 53 forsinkede eller innstilte Oslo-fly til og fra andre flyplasser, som i Bergen, Stavanger og Trondheim.

KØ: Det var lange køer ved Utstranda i Hole kommune i retning Oslo på grunn av vogntog som sperret veien tirsdag morgen. Foto: Privat

Lange køer

– Jeg er på vei til jobb på Lysaker, og har stått i en time, sier Berit Wear på telefon til TV 2 klokken 06.30 tidlig tirsdag morgen.

Hun reiste ekstra tidlig hjemmefra i håp om å unngå trafikktrøbbel, men har blitt stående bom fast på grunn av et vogntog som sperrer veien ved Utstranda, like før E16 i retning Oslo.

Flere vogntog sliter med å komme seg opp bakkene fra Sunnvolden til rasteplassene. Det er også meldt om kaos langs E16, hvor brøytebiler sliter med å få ryddet veiene på grunn av trafikken, opplyser operasjonsleder Per Eftang til TV 2.

KAOS: Det meldes om svært glatte veier etter nattens snøfall. Her fra Gardermoen. Foto: Theo A. Valen

Wear vet enda ikke hvor lenge hun kan måtte stå der.

– Jeg er ikke den eneste, og bussen kommer heller ikke frem, for den står bak meg, sier hun.

– Kan bli en veldig dyr affære



Trude Lindstad, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen øst, sier til TV 2 at de har fått telefoner fra alle høydedrag og i indre strøk.



– Det er egentlig stedvis problemer over hele Østlandet, sier hun.

– Hva er deres beskjed til de som skal ut på veiene nå?

– For alle de med vinterdekk gjelder det å senke farta, for det er glatt og sleipt. De som har sommerdekk og er i et område med muligheter for snø, la bilen stå. Det kan bli en veldig dyr affære å kjøre på sommerdekk i dag.

Lindstad sier at alt av tilgjengelig brøytemannskaper er ute, men at det blir vanskeligere for dem å komme frem med mye kø og trafikk.

– Vi forventer nå at snøen etter hvert vil smelte og forsvinne, men her er det bare å kjøre etter forholdene, også de som har vinterdekk, sier hun.



Flere busser har blitt stående fast på vei opp til Maridalen i Oslo. Foto: Torgeir Knutsen/TV 2

Flere utforkjøringer

Bare i Øst er det meldt om tre til fire utforkjøringer, opplyser operasjonsleder Atle Vesttorp til TV 2. Også i Sør-Øst var det svært glatte veier.

– Snøen får vi ikke gjort noe med, den kom! Det er vanskelig kjøreforhold og lange køer, sier operasjonsleder Eftang tidlig tirsdag morgen.

En utforkjøring med vogntog langs Riksvei 4 i Nittedal, er en av flere ulykker som laget kork. Ifølge operasjonslederen hadde snøen lagt seg spesielt godt langs Buskerudteigen, Lier og Sundvollen i Sør-Øst.

Det skal ikke være snakk om personskade på noen av førerne.

Klokken 08.40 skriver Sør-Øst politidistrikt at de ikke har noen pågående ulykker, heller ingen patruljer på trafikale utfordringer.

– Vi oppfordrer fortsatt kjørende til å kjøre forsiktig - samt sko seg etter forholdene, skriver de.



Oppdateres.