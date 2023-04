Snøkaos fører til trøbbel i flytrafikken: Kongens besøk til Trøndelag er avlyst

Våt og tung snø har gitt utfordringer på Oslo lufthavn tirsdag morgen.

– Det er store forsinkelser, og det vil nok følge på utover dagen, sier Helene W. Jensen, pressevakt i Avinor. Flere fly er også innstilt.

Avinor har gått inn i sommerbemanning, og var derfor ikke helt klare for vinterdrift i slutten av april.

– Vi har redusert kapasitet på brøytemannskap og alt som har med vinterdrift å gjøre. Men vi har jobbet på spreng for å for å øke bemanningen, sånn at vi kan være best mulig rustet til i dag, sier Jensen.

Forsinkelsene forplanter seg til flyplasser andre steder i landet.

Litt før klokken 10.30 er det totalt 36 innstilte Oslo-fly til andre flyplasser, som i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Foto: Javad Parsa/NTB

Avlyste besøk

Blant de innstilte flyene fra Oslo lufthavn er kongens fly til Trøndelag, opplyser Slottet til NTB. En halvtime senere bekrefter de at besøket er avlyst som følge av snøværet.

Senior kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erik Øvrelid ved Statsforvalteren i Trøndelag, bekrefter avlysningen overfor TV 2.

– Dessverre har besøket blitt avlyst. Årsaken er ganske enkelt at de ikke kommer seg oppover. Det er visst ingen fly som letter fra Gardermoen.Vi beklager selvfølgelig på det sterkeste, men dette er utenfor vår kontroll og vel så det. Vi jobber med å finne et nytt tidspunkt for besøket, mer info om dette kommer senere, skriver Øvrelid.

Kongen skulle til Melhus og Skaun. Besøk til Drive Norge og Bautaen kulturhus sto på programmet.

KØ: Det var lange køer ved Utstranda i Hole kommune i retning Oslo på grunn av vogntog som sperret veien tirsdag morgen. Foto: Privat

Flere lastebiler i grøfta

Like etter klokken 09.30 opplyste politiet at det var full stans i trafikken på E16 fra Skui og opp til Sollihøgda i Bærum etter at flere kjøretøy hadde fått stans, både lastebiler og personbiler.

– Bilberging jobber med å komme seg fram, skrev de.

Vegtrafikksentralen skriver at det er vanskelige kjøreforhold og pågående snøfall på strekningen fra Hønefoss til Sollihøgda.

– Trafikken står stille, brøytemannskaper og bergingsbiler kommer ikke frem. Vi fraråder bilister å kjøre inn på denne strekningen før vegen er ryddet.

Klokken 10.45 skriver politiet at det har løst seg opp nordgående retning, men at det er flere lastebiler som ligger utenfor kjørebanen i sørgående retning.

– Bilberging er bestilt og på vei.



SPERRET INNE: En buss havnet i grøfta i Hamar. Passasjerene måtte ta seg ut gjennom et vindu, da dørene var sperret. Foto: Olav Wold / TV 2

Lange køer

Det har vært problemer for bilistene i området siden tidlig tirsdag morgen.

– Jeg er på vei til jobb på Lysaker, og har stått i en time, sier Berit Wear på telefon til TV 2 klokken 06.30.

Hun reiste ekstra tidlig hjemmefra i håp om å unngå trafikktrøbbel, men har blitt stående bom fast på grunn av et vogntog som sperrer veien ved Utstranda, like før E16 i retning Oslo.

Flere vogntog har slitt med å komme seg opp bakkene fra Sunnvolden til rasteplassene. Det er også meldt om kaos langs E16, hvor brøytebiler sliter med å få ryddet veiene på grunn av trafikken, opplyste operasjonsleder Per Eftang til TV 2 tidligere på morgenen.

– Jeg er ikke den eneste, og bussen kommer heller ikke frem, for den står bak meg, sier Wear.

– Kan bli en veldig dyr affære



Trude Lindstad, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen øst, sier til TV 2 at de har fått telefoner fra alle høydedrag og i indre strøk.



– Det er egentlig stedvis problemer over hele Østlandet, sier hun.

– Hva er deres beskjed til de som skal ut på veiene nå?

– For alle de med vinterdekk gjelder det å senke farta, for det er glatt og sleipt. De som har sommerdekk og er i et område med muligheter for snø, la bilen stå. Det kan bli en veldig dyr affære å kjøre på sommerdekk i dag.

GLATT: Det var svært glatte veier etter nattens snøfall. Her fra Gardermoen tidlig tirsdag morgen. Foto: Theo A. Valen

Lindstad sier at alt av tilgjengelig brøytemannskaper er ute, men at det blir vanskeligere for dem å komme frem med mye kø og trafikk.

– Vi forventer nå at snøen etter hvert vil smelte og forsvinne, men her er det bare å kjøre etter forholdene, også de som har vinterdekk, sier hun.



Flere utforkjøringer

Bare i Øst er det meldt om tre til fire utforkjøringer, opplyser operasjonsleder Atle Vesttorp til TV 2. Også i Sør-Øst var det svært glatte veier.

– Snøen får vi ikke gjort noe med, den kom! Det er vanskelig kjøreforhold og lange køer, sier operasjonsleder Eftang tidlig tirsdag morgen.

Flere busser har blitt stående fast på vei opp til Maridalen i Oslo. Foto: Torgeir Knutsen/TV 2

En utforkjøring med vogntog langs Riksvei 4 i Nittedal, er en av flere ulykker som laget kork. Ifølge operasjonslederen hadde snøen lagt seg spesielt godt langs Buskerudteigen, Lier og Sundvollen i Sør-Øst.

Det skal ikke være snakk om personskade på noen av førerne.

Klokken 08.40 skriver Sør-Øst politidistrikt at de ikke har noen pågående ulykker, heller ingen patruljer på trafikale utfordringer.

– Vi oppfordrer fortsatt kjørende til å kjøre forsiktig - samt sko seg etter forholdene, skriver de.



Oppdateres.