Klokken 04.41 i natt fikk politiet melding om trafikkulykke på Torgallmenningen i Bergen.

Dette etter at en drosje har kjørt i stor hastighet på fortauet nedover Torggaten, videre inn på Torgallmenningen hvor den stanset etter kollisjon med en Narvesen-kiosk.

INGEN PERSONSKADE: Ingen personer ble skadd i hendelsen. Foto: Politiet

Siktet

Taxi-sjåføren er nå siktet for uaktsom kjøring.

– Dette er et tilfelle hvor det lett kunne oppstått personskader, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen til TV 2.

Politiet er glad for at hendelsen skjedde på et tidspunkt hvor det ikke befinner seg mye folk i bybildet.

– Det har vært vitner til hendelsen som politiet har avhørt, sier Johannessen.

– Noe galt med kjøretøyet

Politiet har hatt en kort samtale med sjåføren.

– Han har gitt uttrykk for at det var noe galt med kjøretøyet.



Drosjen sin ferd har forårsaket en del materielle skader, blant annet på uteserveringen ved utestedet Lille.

– Det er for tidlig å si noe om årsak til hendelsen. Politiet etterforsker hendelsen og jobber ut ifra flere hypoteser. En av disse er teknisk svikt på kjøretøyet, sier politiet.



Sjåføren, en mann i 40-årene, ble fraktet til Haukeland sykehus i ambulanse. Han var våken og bevisst.

– Surrealistisk

Ole Christian Mellerud er DJ på utestedet Lille. Han kom på jobb for å hjelpe til da han hørte hva som hadde skjedd.

– Det er jo surrealistisk. Det er ikke ofte det hopper biler over uteserveringen. Det har ikke skjedd før, sier han til TV 2.

DAGEN DERPÅ: Slik ser det ut utenfor utestedet Lille etter at uteserveringen ble smadret av taxien. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Også bartender Øystein Lie Holen er kommet for å hjelpe.

– Det er skummelt, og det er ekkelt å tenke på hva som kunne ha skjedd.

– Helt annen overskrift

Lie Holen sier at gårsdagen var veldig travel, med hundrevis av gjester på Lille og nabobaren. I tillegg var det mye folk i taxikø, rett utenfor.

– Hadde dette skjedd én time før, ville vi hatt en helt annen overskrift, sier bartenderen.

Nå må de sette i gang dugnadsarbeid for å få utestedet klart til kvelden igjen.

– Nå må vi hive oss rundt og bygge ny platting. Planen er å ha den klar til i kveld. Det er masse flinke folk som hiver seg rundt for å hjelpe, sier Mellerud.

SYNLIGE SKADER: Taxisjåførens ville ferd endte i Narvesen-kiosken på Torgallmenningen midt i Bergen sentrum. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

– Skummelt

Umma Salma Dipa kom på jobb på Narvesen-kiosken, et par timer etter hendelsen. Hun ble gjort oppmerksom på hva som hadde skjedd da flere journalister kom til stedet.

Salma Dipa sier til TV 2 hun syntes det er skummelt at noe sånt har skjedd, rett utenfor arbeidsplassen.