Småbarn alvorlig skadd i fall på Nesodden - slektning siktet for drapsforsøk

Barnet er fløyet til sykehus med luftambulanse. En kvinne er siktet for drapsforsøk.

Politi og ambulanse rykket ut etter at et lite barn falt ut av et vindu. Foto: TV 2-tipser

Saken oppdateres.

Et småbarn er alvorlig skadd etter et fall fra et vindu på Nesodden torsdag ettermiddag.

Barnet er flydd til Ullevål sykehus og tilstanden er stabil, opplyser operasjonsleder Terje Marstad til TV 2. Pårørende er varslet.

Hendelsesforløpet er uavklart. Politiet undersøker om det har skjedd noe kriminelt, eller om det er snakk om en ulykke.

– Vi jobber intenst med å få oversikt over hva som er skjedd. Nesodden kommune sitt kriseteam er involvert, skriver politiet på Twitter.

ETTERFORSKES: Krimintaleknikere på stedet. En person er siktet for drapsforsøk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Siktet for drapsforsøk

Politiet har siktet en person for drapsforsøk. Personen har et slektsforhold til barnet, men er ikke en av foreldrene, understreker operasjonslederen.

– Vi har grunn til å undersøke hvorfor barnet har havnet ut av vinduet, sier han.

Klokken 17.44 opplyste Marstad at siktede var hos lege for undersøkelser.

Han sier at det foreløpig er for tidlig å si hvor høyt barnet har falt. Til NRK opplyser operasjonslederen at siktede ikke var på stedet da politiet ankom, men hadde vært der tidligere. Personen ble oppsøkt hjemme.

Innsatsleder Ole Messelt Juelsen (til venstre i bildet). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Innsatsleder Ole Messelt Juelsen sier politiet etterforsker med hjelp av kriminalteknikere og avhører involverte og andre vitner.

– Politiet holder alt åpent. Det er uavklart hva som har skjedd, sier han.

Politiet i Øst fikk melding om hendelsen klokken 15.03 og rykket ut med flere enheter.