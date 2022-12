Slik ser «solbabyen» ut i dag

– Jeg har noen kollegaer som sier at de kjenner meg igjen, men at de ikke vet hvor de har meg fra. Når jeg forteller dem det, blir de overrasket, sier Jess Smith som spilte babyrollen.

De fleste husker den smilende, glade «solbabyen» fra barneprogrammet «Teletubbies» som rullet over TV-skjermen på 90-tallet.

Nå er babyen ikke så liten lenger.

Hun har blitt 27 år, bor i Kent i England, heter Jess Smith, og i dag driver hun med noe helt annet enn skuespill.

Var bare seks måneder

Smith fikk TV-rollen i «Teletubbies» ved en tilfeldighet allerede da hun bare var seks måneder gammel.

TELETUBBIES: Det populære barneprogrammet bestod av karakterene Tinky-Winky, Laa-Laa, Po og Dipsy. Den kakespisende støvsugeren og babyen i solen var også en del av programmet. Foto: Everett Collection / NTB

Moren hennes hadde tatt med Smith til en vanlig babykontroll på sykehuset, og samme dag hadde produksjonen bak «Teletubbies» kontaktet sykehuset.

– Produksjonsteamet hadde spurt sykepleierne om å gi dem navn på glade, smilende babyer, forteller Smith til TV 2.

27-åringen var en av dem som ble nevnt til produksjonen, og etter en audition ble hun valgt til rollen som «solbabyen».

Ifølge Daily Star husker ikke barnestjernen noe særlig fra innspillingen, men hun har blitt fortalt flere ting fra sine foreldre.

Til TV 2 forteller Smith at faren var med henne på settet under innspillingen. Det var også han som fikk «solbabyen» til å smile bredt for kamera.

SLIK SER HUN UT: Jess Smith spilte rollen som «solbabyen» i barneprogrammet «Teletubbies». Slik ser hun ut den dag i dag. Foto: Privat / @j.smith_1995

– Faren min lå på bakken mens jeg var i en høy stol. Han lekte med lekebiler og lagde grimaser for å oppmuntre meg til å se ned. Jeg satt også foran et speil slik at de kunne filme meg mens jeg så fremover, sier Smith og fortsetter:

– Jeg er uansett en veldig munter person, så det skal aldri mye til for å få meg til å smile og le.

27-åringen så ikke på programmet selv, men hun var klar over at hun var med i programmet, og reagerte de gangene hun så seg selv.

Får meldinger fra hele verden

Etter hvert som Smith ble eldre, valgte hun å holde det hemmelig at hun var babyen i «Teletubbies».

Først da hun gikk på universitetet, valgte hun å fortelle om sin fortid som barnestjerne da de hadde en bli-kjent-lek.

– Etter dette fikk jeg motet til å dele det på Internett, sier hun.

Som 19-åring delte Scott at hun var «solbabyen» på Facebook.

– Det er ganske utrolig å tenke å hvor mange millioner mennesker som har sett ansiktet mitt på TV-skjermen, sier Smith til TV 2.

Hun har også fått flere tilbakemeldinger fra fans hun ikke var klar over at hun hadde:

– Jeg mottar så mange meldinger fra folk over hele verden som sier at de pleide se programmet, og hvordan jeg lyste opp morgenen deres. Jeg elsker å lese kommentarene.

Blir overrasket

27-åringen har lagt skuespillerkarrieren på hyllen, men hun har likevel dukket opp i noen TV-programmer her og der.

I dag jobber Smith for et sikkerhetsselskap i Medway i England.

– Jeg har noen kollegaer som sier at de kjenner meg igjen, men at de ikke vet hvor de har meg fra. Når jeg forteller dem det, blir de overrasket og sier: «Jeg kan se det nå!»

BARNEPROGRAM: De fleste har nok sett Jess Smith på TV-skjermen som barn. Smith har opplevd at flere kjenner henne igjen, uten at de vet hvor de har henne fra. Når hun sier hvem hun er, blir de fleste overrasket. Foto: Mykel Nicolaou/REX

Smith forteller at hun liker å tilbringe tid med familie og venner på fritiden, i tillegg til å bake, reise og gå turer langs stranden.

For noen år siden gikk et bilde av Smith viralt på Twitter. På fanget holdt hun en baby, og flere trodde at «solbabyen» hadde fått et barn.

Smith avkrefter dette til TV 2, og sier at hun ikke har noen barn.

Barnet på fanget hennes viste seg å være intet annet enn «Teletubbies» sin nye «solbaby», Berry fra London.