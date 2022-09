Slik millionsvindlet de nordmenn på Finn.no

SE HELE SAKEN I ÅSTED NORGE PÅ TV 2 OG PLAY MANDAG 21.40.

– Det fremstår jo som et røverkjøp på Finn.no. Og et røverkjøp er det ofte en røver som står bak, sier politifaglig etterforskningsleder Jan Gunnar Kigen.

Politiet på Notodden har i to år etterforsket et stort svindelnettverk på Østlandet.

De kaller den pågående etterforskningen «OP Cash Back» - «operasjon penger tilbake».

Politiet tror det dreier seg om over 40 forskjellige ofre i saken. Kanskje flere.

– Vi har to hovedmål i denne etterforskningen. Det ene er å få dømt de som står bak organiseringen av svindelen. Det andre er å inndra større verdier, slik at vi forhåpentligvis kan gi noe av pengene tilbake til de fornærmede, sier politifaglig etterforskningsleder Paul-Andre Carlsen i Sør-Øst politidistrikt.

Etterforskningslederne Carlsen og Jan Gunnar Kigen forklarer svindelen slik:

JOBBER MED SVINDELSAK: Etterforskningslederne Paul-Andre Carlsen og Jan Gunnar Kigen jobber for at ofrene skal få penger tilbake. Foto: Espen Storsvee

– De betaler et depositum inn for å sikre seg varen. Men det er jo en vare som ikke finnes. Det er biler, gravemaskiner, det er traktorer og det er båter.

LEGGES UT PÅ FINN.NO: - Det er biler, gravemaskiner, det er traktorer og det er båter, sier Paul-Andre Carlsen. Foto: Politiet

Bruker andre til å ta ut pengene

Saken har vært etterforsket lenge. Flere av forholdene strekker seg flere år tilbake i tid.

– Det er fornærmede over hele landet, sier Carlsen.

– Bakmannen vi etterforsker i saken, bruker andre folk til å få inn pengene, og ta ut pengene, forklarer Kigen.

Politiet mener det likevel ofte er bakmannen selv som snakker med ofrene på telefon.

Båt-kupp

Per-Olav Koteng fra Fredrikstad fant det han trodde var et kupp på markedsplassen Finn.no.

– Båten var verdt fire-fem ganger det beløpet mannen ville ha. Så førstemann som kom med pengene, skulle få båten.

Koteng ble enig med selgeren om at han skulle overføre penger, så skulle selgeren sende over mer dokumentasjon og bilder.

– Når det kom til at jeg skulle få noe tilbake, så kom det ingenting. Jeg synes jo han virket som en redelig kar, klar og tydelig i alt han sa. Jeg følte ikke at det var noen bedrager jeg snakket med, sier Koteng,

Etter Koteng sendte pengene, ble det stille fra selgeren.

Telefonsignaler fra fengsel

Politiet har sikret spor fra telefonsamtalene til det de kaller bakmannen. Disse sporene har ført politiet til et fengsel på Østlandet.

Personen de kaller bakmannen, sonet i 2020 en tidligere dom for bedrageri. Mens han satt inne i fengsel, ble han på nytt pågrepet og varetektsfengslet av politiet. De mener han styrte et bedrageri-nettverk derfra.

– Vi har etterforsket, ransaket, tatt beslag, og avhørt han mens han har sittet i varetekt, sier Kigen på Notodden politistasjon.

Politiet mener han bruker såkalte «mellommenn» for å få inn penger.

Ufrivillig mellommann

Åsted Norge sporer opp en av mellommennene i saken. Vi bruker ikke hans ekte navn.

BRUKER MELLOM-MENN: Det ble brukt mellom-menn til å få pengene ut i kontanter. Åsted Norge møter «Fredrik» på en parkeringsplass. Foto: Espen Storsve

«Fredrik» møter oss på en parkeringsplass.

– Det foregår slik at det kommer en potensiell kjøper. Selger sier at det er flere som er interessert. For å selge båten, må selger ha et depositum. De selger produkter som ikke eksisterer, for å lure til seg penger fra andre, sier han.

«Fredrik» mener han har blitt ufrivillig brukt som mellommann. En bekjent av han tok kontakt, og lurte på om han ville ta ut penger for ham.

– Men ringte det ingen alarmklokker hos deg når du fikk beskjed at du skulle få 10.000 kroner på kontoen din, som du må ta ut, og levere?

– Nei, det ringte faktisk ingen bjeller. Jeg hadde ingen formening om hva det kunne være. Han sa bare at han hadde problemer med bankkortet sitt. Der ble jeg skamlurt selv, forklarer «Fredrik».

Tilsammen skal det være over 30 personer innblandet i svindelen. Disse har hatt ulike roller som bakmenn, mellommenn, stråmenn og perifere personer som har hjulpet til med enkelt uttak vipps og andre småting.

Sikrer verdier

I løpet av det siste halvannet året har Notodden-politiet aksjonert på flere adresser.

– Vi ser (på disse aksjonene, jou.anm) etter kontanter, telefoner, pc-er og nettbrett, som kan gi politiet bevis, forklarer etterforskningsleder Carlsen.

I tillegg leter politiet etter verdier som kan heftes, og forhåpentligvis, når det kommer en rettskraftig dom, tilbakeføres til de fornærmede.

– Vi har tatt heftelser i verdier som står på konto. I tillegg skal vi ta hefte i to eiendommer. Også der ligger det store verdier. Så det er det som gjør at vi kanskje klarer å skaffe pengene tilbake til de som har blitt lurt, sier politiførstebetjent Kigen.

Cash Back

Ett år etter at vi var med politiet i Notodden på aksjon, jobber etterforskningslederne fortsatt med saken.

Noen i bedragerinettverket har fått straffereaksjoner. Mer etterforskning gjenstår, før de er i mål.

Men i dag skal de gjøre noe de har gledet seg til.

De skal ringe til et knippe av ofrene i saken, og fortelle at de får tilbake i alle fall noe av pengene de har blitt svindlet for.

– Er det han med mini-graveren?, spør Carlsen

– Ja, jeg har telefonnummeret, svarer Kigen.

– Hei, det er Paul-Andre Carlsen i politiet på Notodden som ringer.

– Ja, hei!

– Du har jo anmeldt et bedrageri, hvor du skulle kjøpe en minigraver. Nå har politiet klart å sikre seg noen penger som stod på en konto, og som vi ønsker å betale tilbake til deg.

– Jøss, så bra. Helt suverent, jeg så nesten litt mørkt på det.

Flere har fått straff

Totalt mener politiet det dreier seg om bedragerier for over én million kroner.

Høsten 2022 har politiet registrert 38 mistenkte og siktede i ulike roller i saken. De fleste har fått sakene avgjort med bøter eller dommer, ifølge politiet.

Ifølge politiet vil det bli tatt ut tiltale mot de politiet anser som hovedmennene i saken senere i høst.

Finn.no: Kan være vanskelig å oppdage

Finn.no samarbeider med politiet i svindelsaker og har i tillegg et eget team som jobber med å fange opp svindlere, forteller Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.

– Vi synes det er svært synd at noen av våre brukere har opplevd å bli svindlet og bekjemper dette daglig i samarbeid med politiet, skriver Gjefsen i en e-post.

Han anbefaler ikke å betale depositum for en vare, og henviser til at man gjennom Finn kan bruke egne kontrakter for handel av bil, båt og MC - der FINN er et mellomledd i betalingsprosessen. I tillegg kan man bruke tjenesten «Fiks, Ferdig» på Torget, der Finn har pengene inntil varen er bekreftet levert hos kjøper.

– Vi prøver å sperre uønskede brukere ute, men dersom man benytter andres brukerkontoer kan dette være vanskelig å oppdage, skriver Gjefsen.