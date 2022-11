Slik har du aldri sett en tallerken med fårikål

På kjøkkenet i restauranten Fagn i Trondheim kokes det kål og grilles lammekjøtt for harde livet.

Ligner ikke på fårikål

Fårikål er nemlig retten Ivar Follinglo Moe skal servere dommerne når European Young Chef Award starter fredag.

— Det ligner jo ikke på fårikål, men det smaker får og kål. Det er en slags fancy fårikål, sier 18-åringen som ligger i hardtrening foran mesterskapet.

FAGN: Ivar Follinglo Moe er til daglig lærling på Michelin-restauranten Fagn i Trondheim. Foto: Frank Lervik/TV2

Første konkurransedag skal Ivar servere tradisjonell fårikål til dommerpanelet. Dagen etter byr han på en innovativ rett som han har utviklet selv.

— Den lages på en litt forskjellig måte, men det er de samme ingrediensene og elementene som inngår i retten. Det er lammekjøtt, poteter, hodekål og tyttebær, så alt er med, forsikrer den unge kokken.

FULL FYR: Lammekjøttet grilles på en røykovn med einebær. Foto: frank Lervik/TV2

Gastronomi-region

Konkurransen er lagt til Trondheim fordi Trøndelag har fått tittelen European Region of Gastronomy i 2022. Det er International institute of gastronomy, art and tourism som har gitt Trøndlag denne tittelen.

Deltakerne er mellom 18 og 25 år og det er totalt ni unge kokker som har kvalifisert seg. Disse kommer fra ulike matregioner i Frankrike, Slovenia, Danmark, Spania, Hellas, Portugal og Norge.

MATSVINN: Bærekraftige råvarer og minst mulig matsvinn teller like mye som smak i European Young Chef Award. . Det sier prosjektleder May Britt Hansen. Foto: Frank Lervik/TV2

Smak ikke viktigst

Denne konkurransen skiller seg ut i mengden av kokkekamper fordi det er mye mer enn bare smaken på det man lager som er i fokus.

— Bærekraftige råvarer, minimalt med matsvinn og kunnskap om råvarene har like stort fokus som tilberedning, presentasjon og smak. Deltakerne må vise at de kjenner historien bak råvarene og de må formidle dette på en god måte, sier prosjektleder May Britt Hansen.

TRADISJONELL: Slik ser den tradisjonelle utgaven av fårikål som Ivar skal lage i konkurransen. Foto: Marius Rua

Har hilst på råvarene

Norges deltaker har tatt dette med råvarer på skikkelig alvor. Han har derfor vært på besøk både i kålåkeren der hodekålen kommer fra, og vært på gården i Oppdal der han fikk hilse på lammet som han skal bruke i konkurransen.

HAR HILST PÅ MATEN: Ivar besøkte tidligere i år sauebonden i Oppdal som produserer kjøttet som skal brukes i konkurransen. : Foto: European Region of Gastronomy

— Det er jo litt spesielt, men samtidig fint å vite hvor det kommer fra og at det er ordentlige varer, sier Moe.

Fremtidas kokker

Målet med konkurransen er altså å skape kokker som vi trenger i fremtida, ifølge arrangørene.

— Vi vil at de skal fremme lokal matkultur gjennom bruken av lokale råvarer. De skal også synliggjøre bærekraftig matproduksjon. Vi vil at de skal bli gode kokke-ambassadører med fokus på bruken av lokale råvarer og øke kjennskapen til lokale råvarer for disse, forklarer Johannesen.

PYNT: Poteten pyntes med blomster ved hjelp av en pinsett. Foto: Frank Lervik/TV2

Vil åpne egen restaurant

Ivar kommer fra en familie med gode mat- og serveringstradisjoner. Uansett utfall av konkurransen ønsker han å fortsette i kokkeyrket.

— En dag vil jeg åpne min egen restaurant. Og jeg vil delta på flere konkurranser om jeg får mulighet til det, så får vi se hvor det bærer, sier Moe.

Konkurransen European Young Chef Award 2022 starter fredag og kan følges direkte på denne siden (ekstern lenke).

Landbruks- og matminister Sandra Borch vil stå for den offisielle åpningen.