– Slik galskap ser ut

Russland skal ha tatt kontroll over den lille landsbyen Slobedar i Donetsk. Norske eksperter mener at den russiske fremgangen gir små, om ingen, fordeler.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Bildet er hentet fra en dronevideo fra det ukrainske forsvaret som viser byen Bakhmut i Donetsk fra luften, og som New York Times har fått tak i og publisert. Russland skal nå ha tatt kontroll over en landsby like i nærheten. Foto: Nicole Tung/New York Times

– Kampen om Donbas fortsetter, sa Ukrainas president Volodmyr Zelenskyj i sin daglige tale til det ukrainske folket mandag kveld.

Presidenten trakk frem den lille landsbyen Soledar, med rundt 10.000 innbyggere før krigens start, som området der Russland har satt inn hovedoffensiven i regionen.

Tirsdag morgen slo britisk etterretning fast at Russland nå trolig kontrollerer det meste av landsbyen.

Soledar ligger rundt ti kilometer nordøst for den større byen Bakhmut i Donetsk fylke, som russerne i flere måneder har hatt som mål å ta, som del av å kontrollere hele Donbas-regionen.

Men norske eksperter TV 2 har snakket med, mener at den angivelige kontrollen over Soledar ikke er av særlig stor betydning.

– Det er et lite steg videre for russerne for å få kontroll på kommunikasjonslinjene inn mot Bakhmut og true det ukrainske forsvaret. Foreløpig er det bare et lite steg, og det er flere forsvarslinjer rundt byen.

Det sier oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, til TV 2.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø, sjef for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han mener at det gjenstår en «mengde steg» før russerne har kontroll over Bakhmut, som vil være å anse som noe Russland i større grad kan selge som en seier.

Mens sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt beskriver den angivelige kontrollen over Soledar som en minimal fordel.

– Det er bortimot uvesentlig for den militære situasjonen ved fronten, men Russland har desperat behov for å vise en eller annen form for fremgang i Donbas.

FORSKER: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han påpeker at russerne har forsøkt å ta nabobyen Bakhmut i flere måneder.

– Om de klarer å ta Soledar, er det i hvert fall noe de kan prøve å selge som en begynnelse på fremgang. Det er hovedsakelig symbolsk, men kan være nyttig for Russland for å styrke moral hos egne styrker eller for å vise befolkningen at oppofrelsene gir noen resultater.

– Men for Ukraina er det minst like viktig å hindre at Russland kan vise til fremgang, legger han til.

– Ingen hele vegger igjen

Da president Zelenskyj mandag kveld talte til folket, takket han alle soldatene i Soledar som han sa står imot nye og stadig tøffe angrep fra russiske styrker.

– Det er ekstremt vanskelig – det er nesten ingen hele vegger igjen. Takket være motstanden til våre soldater her i Soledar, har vi vunnet ekstra tid og ekstra styrker for Ukraina.

Det er i dette området de mest intense kampene har funnet sted de siste ukene, med store rapporterte tap på begge sider.

PRESIDTEN: Volodymyr Zelenskyj i Ukraina. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

Den ukrainske presidenten stiller spørsmål ved hva Russlands motivasjon i Soledar er:

– Og hva ønsket Russland å vinne her? Alt er totalt ødelagt. Det er nesten ikke noe liv igjen. Og tusener av deres folk er tapt. Hele jorden under Soledar er dekket med russiske lik og arr fra deres angrep. Det er slik galskap ser ut.

Tviler på russisk fremgang

Også nabobyen Bakhmut, med rundt 80.000 innbyggere før krigens start, har fått hard medfart som følge av krigen.

Store deler av den er ifølge bilder fra Ukrainas forsvar lagt øde, og ifølge Ydstebø ved Krigsskolen er dette en by russerne må ta for å ha fremgang fordi den ligger i et strategisk kryss med tanke på kommunikasjonslinjer.

– Russerne må ta den for å komme videre inn i Donbas, sier han.

Men stiller så spørsmål ved måten Russland bruker soldatene sine på i frontalangrep på ukrainske stillinger her:

– De slåss som om de hadde den gamle sovjetarmeen med fem millioner soldater bak seg. Det er veldig dårlig taktisk, dårlig ledelse, og de har tapt så mange offiserer at det nå virker som at de har store problemer med å lede store avdelinger.

– Denne sløsingen, som Russland tradisjonelt sett har drevet med, og som de også gjør nå, har de ikke råd til, for de får ikke erstattet soldatene.

Oberstløytnanten sier at ukrainerne har bygget forsvarslinjer i, rundt og bak byen, og at russerne har brukt tre måneder på å rykke frem fem kilometer inn mot Bakhmut.

Han tror de vil slite med å ta kontroll over Donbas-regionen, særlig med tanke på størrelsen til Luhansk fylke og slitasjen på russiske styrker.

Mistenker ny russisk mobilisering

Begge de to ekspertene trekker også frem kampene ved byene Kreminna og Svatove, begge i nabofylket Luhansk, nordøst for Donetsk, der Ukraina forsøker å frigjøre territorium.

– Nå er det en utmattelseskrig, og så er det forberedelser, på begge sider, til å gå til større offensiver. Ukraina forbereder seg til å ta større områder utover våren, venter på våpen og trener opp styrker, mens Russland planlegger trolig det samme, sier Bukkvoll som legger til at russerne må vente på folk.

VESTLIGE VÅPEN: Ukrainske soldater i Kherson fylke, sør i Ukraina, avfyrer en haubitser M777, et artillerivåpen, mandag 9. januar. Våpenet er gitt til Ukraina av USA. Foto: LIBKOS/AP

Russland avsluttet i høst det de kalte en «delvis mobilisering» på rundt 300.000 soldater, fordi de trengte ytterligere soldater til fronten. Store deler av disse skal nå være under opptrening, men flere skal også være sendt til fronten.

– Det er sterk mistanke om at Russland vil utvide mobiliseringen for å hente inn enda flere folk. Begge sider har trolig planer om større operasjoner i løpet av våren, sier sjefsforskeren.

Ydstebø ved Krigsskolen mener at krigen nå står i stampe, og beskriver den videre slik:

– Det er en ressurskrig, slik jeg ser det, som vil bli avgjort av vestlig økonomi og militær bistand, og tilsvarende på russisk side – hva klarer russisk krigsindustri og -økonomi å holde ut for å holde samfunnet gående.