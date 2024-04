Slik blir du diktator, uten at noen merker det

– Demokratiet er sårbart for gradvise angrep fra innsiden, sier forsker.

På 25 år har nylig «gjenvalgte» Vladimir Putin gjort Russland til et diktatur.

Tenk deg at eieren av Kvinner og Klær (KK) blir innkalt til et møte med statsminister Jonas Gahr Støre. Møtet begynner hyggelig, før Støre forlanger at selskapet blir solgt til staten.

Akkurat det skjedde med medieinvestor Zoltan Varga i Ungarn i 2014. Da hadde statsminister Viktor Orban allerede fått kontroll over de fleste mediene i landet.

Nå ville han sikre seg det populære ukebladet Nők Lapja.

UKEBLAD: Eieren av dette ukebladet i Ungarn nektet å gi kontroll til statsminister Orban. Foto: Skjermdump Nők Lapja

Varga valgte å si nei.



Og ble utsatt for en bølge med ryktespredning og trakassering.

– Senere ble jeg bedt om å selge igjen. Jeg følte meg fanget. Men jeg stod på mitt, jeg ville ikke selge, sier han til amerikanske Human Rights Watch.

MEKTIG STATSMINISTER: Viktor Orban har styrt Ungarn i 14 år. Foto: Bernadett Szabo/Reuters/NTB

Nå kjemper Varga mot anklager om skattesvindel, noe han ikke tror er tilfeldig.

– Det er et politisk verktøy, sier han.

Angrep på mediemangfoldet er gjerne det første skrittet på veien mot diktatur, sier professor Carl Henrik Knutsen ved Universitetet i Oslo.

Russland er det beste eksempelet, men det stopper ikke der. Flere land har sklidd i autoritær retning de siste årene.

– Demokratier er ofte mer sårbare for trusler innenfra enn utenfra, sier han.

FORSKER PÅ SÅRBARE DEMOKRATIER: Professor Carl Henrik Knutsen sier demokratier kan svekkes fra innsiden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han har oppskriften på hvordan det er mulig å utvikle et diktatur, nesten uten at noen merker noe.

En oppskrift det er viktig å kunne kjenne til for å kunne stoppe forsøk på autoritær utvikling.

– Det er en glidende overgang.

Og det skjer, litt forenklet, i fire trinn. Mediene er gjerne første stopp.

1. Mediene

– Eierskapspolitikken er ganske viktig, sier Knutsen.

For fremtidige diktatorer er det viktig å kvitte seg med kritiske røster og debatt. Da er det en «god» begynnelse å benytte seg av lovgiving og oppkjøp.

– Dette skjer gjerne på en subtil måte, og det er ofte lovlig.

I Ungarn tok det bare noen uker før nyvalgte Viktor Orban i 2010 ryddet opp i landets medietilsyn. Han sparket de ansatte og skal ha fylt tilsynet med sine egne folk.

INNSTRAMMING: Viktor Orban møter ungarske medier i 2010. Siden den gang er pressefriheten strammet kraftig inn. Foto: Zsolt Szigetvary / AP / NTB

Så begynte han å ta kontroll over mediene.

– I tillegg kan man utsette medier man ikke liker for korrupsjonsanklager, revisjon eller saksøke dem. Det har i seg selv en nedkjølende effekt, sier Knutsen.

FORETREKKER POSITIVE MEDIER: Viktor Orban møter internasjonale medier i Brussel. Hjemme er han blitt vant til mindre kritisk presse. Foto: John Thys / AFP / NTB

Det begrenser debatten. Derfor er de mange habilitetsavsløringene i Norge et godt tegn i så måte, mener Knutsen.

– Det er bra at det er mulig for mediene å publisere dette. I andre land ville det være for sensitivt.

FORSIKTIG PROTEST: En journalist holder frem et banner etter at tyrkisk politi i 2014 raidet flere redaksjoner i Istanbul. Flere journalister ble pågrepet. Foto: Murad Sezer / Reuters / NTB

2. Fagforeninger og frivillige organisasjoner

Etter kuppforsøket i 2016 begynte president Recep Erdogan å gi offentlig ansatte sparken. 130.000 lærere, leger og politifolk mistet jobbene på grunn av bagateller.

SUPPORTERE: Tilhengere av Erdogan markerer seg etter det mislykkede militærkuppet i 2016. Foto: Aris Messinis / AFP / NTB

Samtidig ble fagforeningene svekket. Arbeidsfolk risikerer nå å miste jobben hvis de organiserer seg i Tyrkia. Og de kan bli arrestert for å delta i demonstrasjoner.



Å knekke fagforeningene er et typisk grep hvis du vil bygge et diktatur, ifølge Knutsen.

STANSER DEMONSTRANTER: Tyrkisk opprørspoliti slåss med demonstranter. Foto: UMIT BEKTAS / REUTERS / NTB

– Disse organisasjonene har en kritisk opposisjons-funksjon. De kan peke på problematiske sider ved politikken, og har mye av den samme funksjonen som mediene har.

Og det finnes flere skitne triks i boken.

– Man kan stenge for utenlandske organisasjoner som Amnesty og Røde Kors ved å definere dem som «utenlandske agenter».

NØKKELROLLE: I Recep Erdogans Tyrkia er 95.000 mennesker satt bak lås og slå siden kuppforsøket i 2016, ifølge amerikansk UD. Foto: AP / NTB

Og så klart, det er effektivt å utsette disse organisasjonene for nye og kompliserte skatteregler, for så å utsette dem for bokettersyn.

3. Rettsvesen og forsvar

– Hvis du vil kuppe regimet innenfra, er uavhengige domstoler ganske farlig for deg, fremhever Knutsen.

Det må en fremtidig diktator ta høyde for.

MER KONSERVATIV RETT: Donald Trump rakk å utnevne tre konservative høyesterettsdommere mens han var president. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

– Løsningen er å sette inn sine egne folk inn i høyesterett, sier Knutsen.

Han peker på det som skjedde i Polen, der regjeringen blant annet ville sette ned pensjonsalderen for høyesterettsdommere.

POLARISERING: I Polen har utviklingen stanset litt opp etter flere år med bekymring for demokratiske rettigheter. Foto: Wojtek Radwanski / AFP / NTB

– En sannsynlig grunn var at man da kunne få inn sine allierte i høyesterett raskt.

– Og så er det viktig å fylle på med lojalister i andre viktige posisjoner, særlig i det militæret.

– Her er Recep Erdogan i Tyrkia et stjerneeksempel, fortsetter professor Knutsen.

MILITÆR DRØM: Tilhengere av Recep Erdogan med tegning av presidenten som bevæpnet soldat. Foto: Osman Orsal / Reuters / NTB

Militæret har alltid stått sterkt i Tyrkia. Derfor har presidenten over tid innsatt sine folk på sentrale steder, slik at han nå står i en sterkere posisjon overfor det militære maktapparatet.

4. Manipulere valgsystemet

Med alt det andre på plass, er det på tide å manipulere valgsystemet. Mulighetene er urovekkende mange, forklarer Carl Henrik Knutsen.

– Det er så mye man kan gjøre, det er en hel «meny med manipulasjon».

– Det mest risikable er åpenbart valgfusk på valgdagen. Det kan fort føre til demonstrasjoner og opptøyer i gatene.

SNIKTITT: Viktor Orban under valget i Ungarn. Foto: Bernadett Szabo / Reuters / NTB

Derfor sørger gjerne en autoritær leder for å ta grepene i det skjulte, i god tid før valget.

– Du kan jenke til valgsystemet slik at ditt parti får bedre representasjon per stemme enn opposisjonen.

Andre kjente triks er å heve sperregrensen. Sørge for at opposisjonen får mindre taletid i mediene. Eller forsyne seg av statlige penger for å drive en mye større valgkamp enn opposisjonen.

– Det siste er en klassiker, sier Knutsen.

GRADER AV FRIHET UNDER VALG: Mørkeblå farge er best. Foto: V-Dem Varieties of democracy

Fotball i oppoverbakke

Slik kan systemet rigges mot opposisjonen. Det blir vanskelig å vinne. Dermed faller det politiske engasjementet, som igjen gir den sterke mann større makt.

STERKE MENN: Recep Erdogan og Vladimr Putin i 2023. Foto: Alexei Nikolsky / Sputnik / AP / NTB

– Det blir som å spille fotball i en bratt bakke, forklarer Knutsen.

– Opposisjonen spiller i oppoverbakke mot et lite mål. Motstanderen spiller i nedoverbakke mot et stort mål.

– Hvilke land er du mest bekymret for? Hvor begynner bakken å bli bratt?

– Et stort og viktig land som India bekymrer meg spesielt. Det har hatt en nedadgående demokratitrend under statsminister Modi.

LÆRER Å SPINNE: India har hatt en nedadgående demokratitrend. Foto: AMIT DAVE / REUTERS / NTB

Farligere verden

Rike, demokratiske land går ytterst sjeldent til krig mot hverandre, og de opplever sjelden borgerkrig.

– Disse landene løser interne konflikter ved valg i stedet for å krige, og demokratiske land starter sjelden krig mot andre demokratier.

– Det siste kalles gjerne for «den demokratiske freden». Får du færre og færre demokratier, så kan det altså oppstå flere mellomstatlige konflikter, advarer Knutsen.

FLEKKER TENNER: Kunstnerisk fremstilling av Vladimir Putin i Latvia. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Og fordi de aller mest brutale regimene gjerne har god kontroll, er det typisk de semiautoritære landene som har størst potensial for borgerkrig.

– Er du i et system der du ikke kan vinne valg, men likevel klarer å organisere motstand, så blir fort vold et av alternativene, sier Knutsen.

Lov å kritisere Norge

Selv om Norge topper de aller fleste demokratistatistikkene, mener Carl Henrik Knutsen at det må være lov å kritisere systemet.

MÅ TÅLE MYE: Kjeft og kritikk er en del av jobben når man leder et av verdens frieste demokratier. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er helt legitimt å kritisere også det norske demokratiet, for man kan tenke på demokratiet som et ideal. Vi kan også strekke oss etter å bli mer demokratiske.

Han mener også at det er viktig å diskutere om de demokratiske sikkerhetsnettene vi trenger for å bekjempe fremtidige autoritære trusler er gode nok. Vi må følge med.

– For hva skjer den dagen det kommer en norsk Donald Trump, sier Knutsen.