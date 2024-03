Slik bisto Forsvaret med å få kongen hjem

Kong Harald landet ved 23-tiden på Oslo Lufthavn Gardermoen etter at han ble syk på en privat ferietur til Malaysia.

Under oppdraget ble Forsvarets medevak-avtale med SAS tatt i bruk. Avtalen har vært i bruk i flere år og er ganske unikt.

– Kollegaene mine i Europa kan nesten ikke forstå at vi får det til, sier brigader Petter Iversen.

Han er sjef for Forsvarets sanitet, som har stått for medisinsk koordinering og behandling under evakueringen.

– Må være forberedt

Mye av arbeidet med å få Kongen hjem ble gjort allerede på sykehuset i Malaysia hvor han var innlagt.

Iversen sier at det er her det viktigste arbeidet blir gjort.

– Slik er det alltid når en pasient skal evakueres. De som skal transporteres må tåle transporten, så derfor er forarbeidet så viktig, forklarer han.

FORNØD: Petter Iversen sier at samarbeidet med de ulike instansene fungerte utmerket. Foto: Forsvaret

Under transporten var det et medisinsk team bestående av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

Teamet fra Forsvarets sanitet har blitt spesialtilpasset på grunn av den lange flyturen, i tillegg til at det kun har vært én pasient.

Spesielt utfordrende var lengden på flyturen.

– Også er det jo alltid en utfordring med pasientens alder og helsetilstand. Man må være forberedt for at det kan skje mye, sier Iversen.

LANDET: SAS-flyet med Kongen om bord landet ikke lenge før midnatt søndag kveld. Foto: Jonas Been Henriksen / T 2

– Bare gode ord

Besetningen fra SAS har bestått av sjefpiloten for SAS i Norge, en fleet chief pilot og ytterligere piloter, ledende pursere, kabinpersonale, og personell for håndtering av behov rundt flyet på bakken, flykoordinatorer og flyteknisk personale.

Iversen sier at samarbeidet med SAS, Slottet og Forsvaret har fungert helt utmerket.

– Jeg opplever at gjennom denne avtalen tar SAS samfunnsansvaret sitt på høyeste alvor, sier han.

Medevak-avtalen har vært brukt mye mer enn det som først var tiltenkt da avtalen ble inngått på grunn av evakueringen av skadede ukrainere.

– Men jeg har bare gode ord å si om avtalen, sier Iversen.

Han er stolt over jobben som er gjort med å få Kongen trygt hjem igjen til Norge og er glad for å kunne bidra.

Ethvert oppdrag der noen skal evakueres innebærer en risiko, også når Kongen skal evakueres. Men Iversen sier at med de gode forberedelsene og det gode samarbeidet ble det gjort på en veldig trygg måte.

– Det er jeg veldig fornøyd med.