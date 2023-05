Slange skapte trafikkaos

Nå får politiet skryt på sosiale medier for hvordan de håndterte situasjonen.

SLU SLANGE: Denne slangen oppholdt seg i et sikringsskap og forårsaket problemer i trafikken. Foto: Prince William County Police Department

Du har kanskje hørt om slangene som skapte kaos i et fly i en uggen Hollywood-film? Denne gangen forårsaket en slange kaos i biltrafikken - og det på ekte.

Politiet i Prince William County rykket ut til et bilkryss i Virginia grunnet et strømbrudd.

Da de åpnet sikringsskapet fikk de seg en overraskelse.

Fant skinn-rester

Ifølge NBC så de en stor slange som gjemte seg inni sikringsskapet. Krypdyret hadde stoppet hele trafikken.

– En stor slange i sikringsskapet forårsaket et strømbrudd i krysset mellom Prince William Parkway og Sudley Manor Drive i går, skrev politiet på sin Facebook-side tirsdag.

Slangen hadde rett og slett snudd en bryter i skapet som slo av signalet for trafikklysene – noe som skapte forvirring for bilistene.

I lys av hendelsen velger politiet å komme med en oppfordring til alle som kjører bil:

– Når trafikksignaler ikke fungerer på grunn av strømbrudd eller andre problemer, som for eksempel en slange, skal du behandle trafikklyset som et stoppskilt og utvise ekstrem forsiktighet før du fortsetter, skriver de på Facebook.

Det var ikke noen skader i boksen, men det kunne se ut til at slangen hadde bodd i boksen en stund ettersom de fant smeltet skinn.

Politiet fjernet slangen uskadd fra boksen sammen med en ansatt fra dyrekontrollen, og slapp den fri i nærområdet.

Takker politiet

Politiets Facebook-innlegg om den slu slangen har skapt engasjement på sosiale medier.

Flere er sjokkert over at den i det hele tatt er i live, etter å ha sneket seg rundt i sikringsskapet.

«Hvordan forårsaker du strømbrudd og overlever?» spør en på Facebook.



Flere spekulerer i om slangen var i skapet for å holde seg varm, mens flere takker politiet for at de slapp den fri igjen etter hendelsen.

«Prince William-politiet, takk for at dere ikke drepte den flotte rotteslangen. Utmerket mulighet til å utdanne publikum om disse innfødte, fordelaktige slangene,» skriver en annen på Facebook.