Slakter regjeringens drone-tiltak: – Totalt bakpå

Per Willy Amundsen (Frp) mener regjeringen ikke er i nærheten av å møte behovet for antidroneutstyr.

Under regjeringens pressekonferanse torsdag ble det blant annet kjent at det jobbes med et nasjonalt varslingssystem for befolkingen.

I tillegg skal regjeringen bevilge 57 millioner kroner til å bekjempe uønsket droneaktivitet i Norge.

Drone-tiltakene kommer kort tid etter at syv russere er pågrepet og varetekstfengslet som følge av droneaktivitet i Norge.

Per Willy Amundsen (Frp), stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen, mener regjeringens tiltak ikke holder mål.

– Ikke løftet en finger

– Pengene regjeringen har bevilget til antidroneutstyr er ikke i nærheten av å være nok for å møte det behovet som er, sier Amundsen til TV 2.

Han mener beløpet må tredobles dersom det skal bidra til økt sikkerhet.

– Verken tallet 57 eller ordet «anti-drone » finnes i noen av budsjettdokumentene til regjeringen. Dette viser bare at det er noe som har kommet opp i løpet av de siste dagene.

Amundsen mener dette tyder på at regjeringen er bakpå.

– De har ikke løftet en finger for å håndtere denne dronesituasjonen. De er totalt bakpå.

Foreslår et antidronesenter

Amundsen har akkurat fremmet et forslag for stortinget om et antidronesenter han mener bør komme på plass.

– Vi bør ha et nasjonalt antidronesenter som plasseres på politiets nasjonale beredskapssenter for å bistå. Det tror jeg er svaret på den utfordringen vi står i, og jeg oppfatter stor enighet i næringen rundt dette, sier Amundsen.