Skulle rive hus – plutselig hørte de lyder

SMÅ BABYER: Disse små krabatene dukket opp i et forlatt hus. Foto: Morgan County Fire og EMS

Nå får alle involverte skryt på sosiale medier for å ha hjulpet til.

Onsdag var flere arbeidere på jobb for å rive et forlatt hus langs Morgan Valley Drive i Nord-Utah.

Midt under rivejobben hørte de plutselig noen lyder.

Da de tittet under restene fra grunnmuren, fikk de seg en skikkelig overraskelse, skriver AP News.

Åtte små babyer

Det viste seg at huset ikke var helt forlatt, slik som arbeiderne først trodde.

Under ruinene oppdaget de nemlig åtte små baby-vaskebjørner som holdt til i huset.

Det så ikke ut til at kullet hadde noen mor, så arbeiderne kontaktet både det lokale dyrevernet og brannvesenet for å få dem ut.

HJALP TIL: Brannvesenet i Morgan County og Morgan County Animal Control fikk vaskebjørnene ut. Foto: Morgan County Fire og EMS

«I dag kom en storhjertet arbeidsleder for rivningsmannskapet, som jobber på Morgan Valley Drive, til brannstasjonen og ba om hjelp. Etter at mannskapet hans rev ned et forlatt hjem, hørte de lyder i ruinene,» skrev Morgan County Fire & EMS på sin Facebook-profil onsdag.

Nytt hjem

Brannvesenet fikk vaskebjørnene ut fra bygget ved hjelp av Morgan County Animal Control og ble plassert på brannstasjonene i mellomtiden.

Der fikk de mat og ly frem til de fant et passende hjem til dem.

Flere har latt seg imponere over at vaskebjørnene ble reddet, og takker alle involverte på sosiale medier.

VASKEBJØRNER: Det var åtte små vaskebjørner som lå i huset i Utah. Foto: Morgan County Fire og EMS

«Wow! Hvem er denne arbeidslederen? Hyller han og brannmennene for å ha reddet åtte liv. Ekte helter! Jeg elsker staten min,» skriver en på Facebook.



Noen synes det kult at de tok seg tid til en sak som gjaldt dyr, og hyller arbeidet deres.

«For en helgen!» skriver en annen.

Alle vaskebjørnene har nå fått seg et nytt hjem hos personer som har tillatelse til å ha vaskebjørner.

Delstaten Utah krever nemlig at man må ha tillatelse til å ha ikke-innfødte arter, som ellers lever vilt, som kjæledyr. Dette gjelder blant annet for vaskebjørner.