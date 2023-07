– Skulle aldri ha skjedd

I et intervju med E24 innrømmer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) å ha brutt habilitetsreglene.



– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Borten Moe til avisen.



28. juni gjorde TV 2 en kartlegging av hvordan regjeringsmedlemmene vurderte sin egen habilitet. Da svarte Ola Borten Moe at han følte seg trygg på at han hadde fulgt habilitetsreglene.



Nå snur utdanningsministeren.



Kjøpte aksjer for over 400.000

Nestlederen i Senterpartiet innrømmer å ha brutt habilitetsreglene da han 12. januar deltok på en regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Dette grunnet et kjøp av aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen, som eier indirekte 25 prosent av Nammo.

Kjøpet skal ha funnet sted uken før regjeringsmøtet.

Borten Moe beklager feilene, men sier at han ikke hadde innsideinformasjon om Nammo-avtalen ved aksjekjøpet.

Han har siden solgt aksjene, og statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har foreløpig ikke svart på spørsmål om de fortsatt har tillit til Borten Moe.



Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Innrømmer flere brudd

E24 lister opp to punkter hvor Moe har brutt habilitetsreglene, hvor det andre var på et regjeringsmøte 30. mars 2023.

Der økte regjeringen rammene for kontrakten med selskapet Nammo, og Moe innrømmer at han ikke skulle ha vært til stede under behandlingen og han han var inhabil.

Ministeren innrømmer overfor avisen at flere aksjekjøp i Kongsberg Gruppen, gjødselprodusenten Yara og den midtnorske banken Sparebank1 SMN også var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

Moe ønsker, ifølge avisen, å fortsette som statsråd, men sier det avhenger av den videre tillitten.

– Jeg er uhyre lei meg. Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort, sier nestlederen til E24.



Innrømmelsene har skapt sterke reaksjoner fra flere hold.

Dette er saken kort fortalt: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innrømmer å ha brutt regjeringens habilitetsregler og regler for aksjehandel. Siden april i 2022 har han investert henholdsvis 1,4 millioner kr i Yara, 882.000 i Kongsberg Gruppen og kr 499.000 kr i Sparebank 1 SMN, ifølge en oversikt E24 har fått. Staten er største eier i Kongsberg Gruppen med 50 prosent av aksjene, og eier også 36,2 prosent av aksjene i Yara. Borten Moe deltok på et regjeringsmøte angående en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo 12. januar, og deltok senere på et møte 30. mars der regjeringen besluttet å øke rammen for kontrakten sin med selskapet. På dette tidspunktet eide Borten Moe aksjer i Kongsberg-gruppen, som indirekte eier 25 prosent av Nammo. Statsråden hevder at han ikke satt på informasjon om Nammo-avtalen som ikke var offentlig kjent.

«Rett frem vurdering»

Kommunikasjonssjef i kunnskapsdepartementet, Anders Lundell, sier både embetsverket i departementet og SMK har bistått med innspill i denne saken over de siste dagene, men at det egentlig er en «ganske rett frem vurdering».



– Det handler om er man inhabil til å fatte beslutninger slik som Borten Moe gjorde i møtet 12. januar, samtidig som man eier en aksjepost slik som han gjorde på det tidspunktet. Konklusjonen er ja, han er inhabil og har brutt reglene, sier Lundell til TV 2.

– Når fikk Borten Moe beskjed om at han var inhabil?

– Borten Moe har bedt om en vurdering av det de siste dagene. Jeg har ikke oversikt over når han fikk beskjeden. Han valgte å selge seg ut av aksjene i går, og det var en direkte konsekvens av de tilbakemeldingene han fikk, svarer kommunikasjonssjefen.