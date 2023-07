Skogbrannen herjer på Rhodos – nordmenn evakuert

Skogbrannene som har herjet på den greske ferieøya Rhodos har tatt seg opp det siste døgnet, og politiet har bedt folk om å evakuere fra områdene Lardo, Pylona, Kiotari, Asklipio, skriver Rodesreport.

Brannene er «farlig nærme» hotellene i området Lardo, ifølge Rodesreport.

En norsk familiefar forteller TV 2 at familien ble nødt til å evakuere fra et hotell sør på øya, sammen med et stort antall andre turister.

Tui har evakuert alle hotellene sine i området Kiotari. Det skal være snakk om 100 norske gjester.

– Dette gjøres av sikkerhetsmessige grunner. Situasjonen er under kontroll og gjestene blir nå flyttet til andre hoteller på Rhodos. De blir ivaretatt av hotellansatte, sier pressekontakt i Tui, Laura Aaltonen til TV 2.

Avventer situasjonen

Reiseselskapet Apollo har også hoteller på Rhodos, men avventer situasjonen enn så lenge.

– Vi venter på informasjon fra lokale myndigheter før vi gjør noe mer, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera til TV 2.

Det er snakk om 200 norske gjester fordelt på tre reisemål; Lardos, Kiotari og Peskos. Alle disse kan bli evakuert.

Rivera forteller at de har kontakt med busselskaper slik at de står klare i tilfelle de må evakuere. Hvis det blir aktuelt kommer Apollo til å forsøke å flytte gjestene til andre hoteller i nærheten.

– Myndighetene bestemmer

Også Ving har hoteller i området. Kommunikasjonsjef i Ving, Claes Pellvik understreker at det er myndighetene som setter retningslinjer og bestemmer hva som skal gjøres.

Derfor venter de på mer informasjon fra myndighetene, før de eventuelt evakuerer.

– Det er en pågående situasjon og myndighetene som bestemmer hva som skjer videre, sier Pellvik.

– Vi holder gjestene informert og forberedt, sier Pellvik.

Perioder med strømbrudd på øya

TV 2 har fått tilsendt flere bilder av et nødvarsel som norske turister på øya har fått på mobilen.

– Dersom du er i Asklipiio og Kiotari, evakuer nå til Gennadi. Det er skogbranner i området ditt, heter det i nødvarselet.

Det nasjonale brannvesenet i Hellas har også lagt ut et skogbrannvarsel for områdene Lardo og Pylona på Twitter.

Den greske avisen Proto Thema skriver at skogbrannen fører til periodiske strømbrudd på øya, og at folk rådes til å skru av elektriske apparater for å spare strømnettet.

Det er nå rundt 70 skogbranner i Hellas, der terrenget er svært tørt etter rekordhøye temperaturer de siste ukene, skriver NTB. Romania, Bulgaria, Polen og Slovakia har sendt hundrevis av brannkonstabler som bistår greske mannskaper med slukkingen.

Greske myndigheter har utsendt et farevarsel for skogbranner på nivå fire i flere regioner i landet, deriblant Rhodos, ifølge Proto Therma. Nivå fire tilsier svært høy skogbrannfare.

Saken oppdateres!