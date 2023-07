Skandaleanklaget BBC-programleder innlagt på sykehus

Onsdag ble den britiske BBC-programlederen navngitt i en uttalelse fra sin kone Vicky Flind, som ble publisert på vegne av ham.

Det skjer like etter at britisk politi sier at det ikke finnes indikasjoner på at han har begått lovbrudd i forbindelse med anklagene om at han har kjøpt seksuelle bilder av en ung person, melder britiske kringkasteren BBC.

«Vi har sett uttalelsen fra politiet som bekrefter at de er ferdige med sin undersøkelse og ikke foretar nye undersøkelsessteg», skriver BBC, som nå vil fortsette sin interne gransking av saken.

«Ekstremt vanskelig»

Edwards er en fremtredende profil for BBC News. Han er nyhetsanker på hovednyhetssendingen «BBC News at Ten». I 2019 ledet han kringkasterens valgsendinger.

Han var også programleder under prins William og Catherine Middletons bryllup, dronning Elizabeths begravelse og kroningen av kong Charles og Camilla.



«I lys av den siste tids dekning om «BBC-programlederen», gir jeg denne uttalelsen på vegne av min ektemann Huw Edwards – detter det som har vært fem ekstremt vanskelige dager for vår familie», skriver kona i uttalelsen.



Innlagt

Ifølge BBC kom programlederen først i kontakt med den unge personen på en datingapp, og de to kommuniserte deretter på andre plattformer, skriver nyhetsbyrået NTB.

Edwards fortalte hvem han var og ba om at dette ble holdt hemmelig.

Da den andre, som skal være tidlig i 20-årene, likevel antydet i sosiale medier hvem det var snakk om og truet med å navngi programlederen, mottok han en rekke truende meldinger.

FORTSETTER: Den britiske kringkasteren BBC vil nå fortsette sin interne granskning av hva som har skjedd i saken der Huw Edwards er anklaget for kjøp av seksuelle bilder av en ung person. Foto: REUTERS/Anna Gordon

Ifølge kona lider Edwards av flere alvorlige mentale helseproblemer som er godt dokumenterte. Han skal også ha blitt behandlet for alvorlig depresjon de siste årene.

«Hendelsene de siste dagene har forverret tilstanden svært mye. Han har hatt nok en alvorlig episode, og får nå sykehusbehandling som pasient, hvor han vil bli værende i overskuelig fremtid», skriver kona i uttalelsen.



BBC opplyser at de har sett meldingene og verifisert at de kom fra programlederens telefon.

Redaktør: – Dramatiske nyheter

BBCs kulturredaktør Katie Razzall beskriver nyheten som «et enormt sjokk» både for kanalens publikum, og for Edwards' kollegaer i kringkastingen.

– Dette er dramatiske nyheter. Dette er en mann som har legemliggjort BBCs verdier, har vært BBCs ansikt utad, har holdt seerne i hendene gjennom så mange av de mest betydningsfulle øyeblikkene i vår nasjons historie – det være seg valg, kongelige begivenheter, dronningens død eller kongens kroning, sier hun.

Razzall forklarer at BBC har ventet med å navngi ham inntil konas uttalelse kom. Det har juridiske forklaringer, sier hun,

En av BBC best betalte

I konas uttalelse, loves det også at Edwards selv vil svare på sakene om er blitt publisert den siste tiden, når han er frisk nok til å gjøre det.

Videre hevdes det at han først ble klar over at det fantes anklager mot ham sist torsdag.

Dette er anklagene mot Edwards En mor anklaget fredag Edwards for å ha betalt «flere titalls tusen pund» til hennes tenåringssønn, for «eksplisitte bilder» de siste tre årene. Anklagene ble fremmet i en artikkel i The Sun fredag. Moren hevdet sønnen hadde brukt pengene på narkotika, og at hun derfor fryktet for hans liv. Sønnens har selv gjennom sin advokat avvist disse påstandene.

Tirsdag meldte BBC at en annen ung person hevdet Huw Edwards hadde presset dem til å møtes, og sendt trakasserende meldinger når de hadde hintet om avsløre hvem anklagene var rettet mot.

Onsdag hevdet en 23-åring overfor The Sun at Edwards i 2021 hadde brutt coronarestriksjoner for å møtes, etter å ha opprettet kontakt via en datingapp.

The Sun har onsdag også publisert meldinger Edwards angivelig skal ha sendt på Instagram til en 17-åring i oktober 2018. Kilde: BBC

Siden saken ble kjent, har det versert rykter på nett om hvem programlederen kunne være.

«Jeg vet at Huw er dypt lei seg for at så mange kolleger er blitt rammet av den siste tidens mediespekulasjoner. Vi håper denne uttalelsen får en slutt på dette», skriver kona.

Edwards er ifølge BBCs egen oversikt den fjerde best betalte av kringkasterens ansatte. Han har en årslønn på rundt 435.000 britiske pund – tilsvarende i overkant av 5,7 millioner norske kroner med dagens kurs.