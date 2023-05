TRØBBEL: Follobanen er stengt igjen. Bane Nor skal inspisere vann som drypper fra taket. Her fra Ski Stasjon torsdag ettermiddag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Follobanen mellom Oslo og Ski er stengt på ubestemt tid. Bane Nor varsler ny oppdatering fredag klokken 12.



Den var også stengt mandag, da 70 passasjerer ble sittende fast på toget i tunnelen. Det skjedde etter at en kjøreledning ble revet ned.

Nå har Bane Nor kommet frem til at kabelen ble revet ned på grunn av vann som drypper fra tunneltaket.

Stengt umiddelbart

– Det er nå besluttet å gjøre en kontroll av hele anlegget i Blixtunnelen. Vi skal saumfare hele anlegget for å forsikre oss om at det ikke er fare for ny nedriving, pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

STANS: Denne beskjeden møter passasjerer på Ski stasjon torsdag ettermiddag. Bildet er tatt klokken 17. 20. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tunnelen ble torsdag stengt med umiddelbar virkning da det ble klarhet i årsakssammenhengen.

– Hastet det å få undersøkt problemet?

– Det er rett og slett fordi vi setter sikkerheten først og vil forsikre oss om at det ikke er forhøyet risiko for at flere tog blir stående fast, sier Nordli.

– Kan dette ende opp med å bli en langvarig stenging?

– Det er helt umulig å si. Det kommer helt an på om vi finner noe når vi kontrollerer taket, så det blir bare spekulasjoner. I første omgang skal vi kontrollere.

Ifølge Nordli er det ikke store mengder vann som drypper fra taket, men dersom det treffer de riktige stedene, kan det svekke punkter i tunnelen som gjør at oppheng eller kabler i taket svekkes.

Tettet hull i januar

Follobanen ble åpnet med pomp og prakt 11. desember i fjor, men ble stengt allerede 19. desember. Da var banen strengt frem til 5. mars i år.

I januar sa Bane Nor at drypp av forurenset vann på en isolator var en medvirkende årsak til de tekniske problemene som førte til stenging av Follobanen.

Blant arbeidet som ble gjort i tunnelen var å tette hullene i taket hvor det dryppet vann, sa daværende konserndirektør i Bane Nor, Stine Undrum.

– Vi føler oss trygge på at det ikke er noe gjenstående drypp der som kan være krevende i en fremtidig situasjon, sia Undrum.

Stappfullt

Togtrafikken vil gå langs Østfoldbanens lokale linje, men passasjerene må regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor i en pressemelding torsdag.



Ifølge TV 2s fotograf på på Østfoldbanen torsdag ettermiddag, er det stappfullt på toget i 17-tiden.