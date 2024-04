Sju hjelpearbeidere drept i israelsk angrep: – Utilgivelig

HJELPEARBEIDERE: Syv hjelpearbeidere fra World Central Kitchen har blitt drept i et israelsk angrep i Gaza. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Sju ansatte i World Central Kitchen (WCK) er drept i et angrep i Gaza, ifølge organisasjonen.

– World Central Kitchen er knust over at sju medlemmer av teamet vårt har blitt drept i et IDF-angrep i Gaza. De drepte er fra Australia, Polen, Storbritannia, USA, Canada og Palestina, skriver de i en uttalelse tirsdag morgen.



Sent mandag kveld opplyste de Hamas-styrte myndighetene at fem hjelpearbeidere var drept i et israelsk luftangrep mot Deir al-Balah.

Tirsdag morgen bekrefter organisasjonen at tallet er sju.

– Dette er ikke bare et angrep mot WCK, dette er et angrep på humanitære organisasjoner som stiller opp i de mest forferdelige situasjoner der mat blir brukt som et krigsvåpen. Dette er utilgivelig, sier administrerende direktør, Erin Gore, i en pressemelding.

IDF: Tragisk hendelse

WCK bygget en egen molo på Gazastripen for å få inn nødhjelp sjøveien. Den første forsendelsen kom inn i området 15. mars, mens den andre kom inn mandag.

Det israelske militæret (IDF) opplyser at hendelsen skal granskes på høyeste nivå og – omtaler den som «denne tragiske hendelsen».

– IDF gjør en omfattende innsats for å sørge for trygg levering av humanitær hjelp og har jobbet tett med WCK i deres livsviktige innsats for å skaffe mat og humanitær hjelp til Gazas befolkning, heter det i en melding på X, tidligere Twitter.

Australias statsminister Anthony Albanese bekreftet tirsdag at en av de drepte er Lalzawmi «Zomi» Frankcom. Han krever at de skyldige må stilles til ansvar.



ISRAELSK ANGREP: Den australske hjelpearbeideren, Lalzawmi «Zomi» Frankcom (til venstre), er blant de drepet i angrepet i det israelske luftangrepet, opplyser australias statsminister. Foto: World Central Kitchen

– Vi er knust

I en uttalelse tirsdag morgen skriver talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, Adrienne Watson, at de er knust.

– Vi er knust og dypt bekymret over angrepet som drepte hjelpearbeiderne fra World Central Kitchen, skriver Watson på X.



– Humanitære hjelpearbeidere må beskyttes når de leverer hjelp som det er så desperat behov for, og vi oppfordrer Israel til raskt å granske hva som har skjedd, skriver hun videre.



WCK ble stiftet i 2010 da Andrés, en spansk-amerikansk kokken og restauranteier, sendte kokker og mat til jordskjelvrammede Haiti. Siden starten på invasjonen av Gazastripen har WCK levert ut over 42 millioner måltider.



Organisasjonen opplyser at de stanser sin virksomhet i regionen umiddelbart, og at de vil ta beslutninger om fremtiden for arbeidet snart.