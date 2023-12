Sju alvorlig skadet i frontkollisjon i Tønsberg

Fem voksne og to barn er fraktet til sykehus etter ulykken. Politiet har lørdag kveld blitt ringt ned om ulykker som følge av snøkaos.

Nødetatene rykket lørdag kveld ut til en frontkollisjon mellom en bil og en varebil i Tønsberg.

– Det er en alvorlig ulykke. De involverte er kjørt til sykehus i tre ambulanser, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright på Twitter/X.

I en oppdatering til nyhetsbyrået NTB forteller operasjonsleder Inge Landsrød mer om skadeomfanget:

– Tilbakemeldingen vi har fått fra helsevesenet er at de anså alle de sju som alvorlig skadet.

Tidligere har politiet sagt til TV 2 at personbilen, som fem voksne og to barn satt i, skjente over i motgående kjørefelt.

– Bilen bommet først på en annen bil, før den frontkolliderte med en varebil, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til TV 2 tidligere lørdag kveld.

Totalt var åtte personer involvert i ulykken. Føreren av varebilen er ikke fysisk skadet.



Mistenkt for ruskjøring

– Det har vært en kraftig kollisjon i en 80-sone, sa Johnsrud.



De skadde er sendt til tre forskjellige sykehus.

Føreren av personbilen – en mann i 30-årene – er mistenkt for ruspåvirket kjøring og for å ha forårsaket ulykken.

Politiet har tatt beslag i førerkortet hans og bilen.

Veien ble først helt stengt på stedet, men er åpnet igjen.



– Ekstreme forhold

Wright i brannvesenet advarer om at det er «ekstremt vanskelig kjøreforhold i snøværet».

– For å unngå ulykker oppfordrer vi alle til å kjøre defensivt og etter forholdene, sier vakthavende brannsjef.

I 17.30-tiden bistå de på en annen frontkollisjon i Horten.

Brannvesenet sikret skadestedet, og gjorde en bil strømløs.

ULYKKE: Brannvesenet på ulykkesstedet i Horten. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

– Det er ordentlig guffent føre, det er glatt og slapsete, sier brannmester Henrik Oseberg på Twitter/X.



Johnsrud i politiet forteller at de har blitt varslet om svært mange ulykker i dag.

– Det har sikkert vært opptil 20 ulykker. Det er ikke vanlig. Det er utfordrende kjøreforhold i hele Sør-Øst politidistrikt.

Operasjonslederen kommer med en klar oppfordring:

– Hvis du ikke må kjøre, er ikke dette dagen, sier han.

Også i Kristiansand ble det meldt om ulykker som følge av kjøreforholdene.

Sent lørdag kveld skled ut av veien og traff en fjellvegg. Føreren ble ikke skadet i ulykken.

– Politiet opplyser at det er svært glatt på ulykkesstedet, skriver Agder politidistrikt på X/Twitter.