Sjøforsvaret har hevet beredskapen og seiler mer enn før

Men politidistriktene som har ansvar for beredskapen på norsk sokkel får ingen øremerkede midler til dette arbeidet.

Krigsskipet KNM «Skjold» var fredag på plass utenfor olje- og gassinstallasjonene på Vestlandet.

Brått skjærer det gjennom på radioen.

«Mayday. Mayday. Mayday. Man over board.»

Stemmen til en preget, med tydelig kvinne fra Kystradio Sør fyller den trange broen på KNM «Skjold». Besetningen spisser ører og noterer raskt ned koordinatene som leses opp.

En båt har kantret utenfor Bulandet på Vestlandet. Et ukjent antall mennesker har havnet i sjøen.

I en trang fjor, syd for Fonnesstraumen, snur Sjøforsvarets raskeste krigsskip på en femøring og setter kurs nordover.

Nå teller hvert sekund.

KNM "Skjold" var fredag med på å patruljere utenfor gassanlegget på Mongstad, da det ble sendt ut nødanrop på radioen.

Seiler mer enn planlagt

Det har sjeldent vært viktigere å vise tilstedeværelse på norsk sokkel.

– Sjøforsvaret har økt aktiviteten. Etter gasslekkasjene i Østersjøen har vi økt tilstedeværelse og patruljering rundt spesifikke objekter. Spesielt i Nordsjøen, sier sjef for Kystvakten, Oliver Berdal.

Sjøforsvaret har allerede seilet mer i år enn de hadde planlagt. – Skulle situasjonen forverres ytterlige er det naturlig at vi også øker aktiviteten vår ytterligere, sier sjef for Kystvakten, Oliver Berdal.

27. september går alarmen i Europa. Gassledningene Nord Stream 1 og 2 - som strekker seg fra Russland til Tyskland - lekker flere steder i Østersjøen, nord for Bornholm i Danmark.

Flere peker på at det er Russland selv som har sabotert gassledningene.

Regjeringen skjerper beredskapen på norsk sokkel. Ansvaret for sokkelberedskap er er det politiet som har.

Tre dager senere ber politiet om bistand fra Forsvaret. De holder nå kontinuerlig vakt ved blant annet gassanleggene på Mongstad og Kollsnes på Vestlandet.

Sjøforsvaret har økt tilstedeværelse utenfor norske olje- og gassanlegg. Kystvaktskipet KV "Tor" lå utenfor Mongstad i Vestland på fredag.

Korvetten KNM "Steil" utenfor Mongstad. I bakgrunnen ligger TS "Sola" til kai ved gassanlegget Mongstad. Tankskipet krasjet med fregatten KNM "Helge Ingstad" i Hjeltefjorden i 2018. Fregatten sank.

Ingen midler til sokkelberedskap

Ansvaret for beredskapen er fordelt på fire politidistrikt: Sør-Vest, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.

– Det er ikke egne øremerkede midler til sokkeldistriktene, men det gis en ramme til distriktet der sokkeloppgavene er hensyntatt.

Det sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i Politidirektoratet.

Kystvaktskipet KV "Tor" i skjærgården utenfor Solund. Skipet er et av fartøyene som har lagt om seilingen etter gasslekkasjene i Østersjøen for å hjelpe politiet med vaktholdet av gassanlegg på Vestlandet.

Det er også politidistriktene som har ansvar for å ha det nødvendig planverket på plass.

– Arbeidet med planverket til politiet oppdateres løpende. Allerede i mars ble alle politidistriktene bedt om å oppdatere sitt beredskapsplanverk. Innholdet i disse endringen er det vanskelig å gå inn på, sier Skulstad.

Har fartøy i nærheten

Fungerende sjef for Marinen, Pål Gudbrandsen, stiger om bord i kystvaktskipet KV «Tor». Skipet ligger midt i fjorden, rett utenfor raffineriet på Monstad.

– Som følge av den økt beredskapen som ble innført etter at gassrørledningene i Østersjøen eksploderte, har også Sjøforsvaret hevet beredskapen, sier Gudbrandsen.

SJEF: – Dersom det skulle skje noe med infrastrukturen vår, er konsekvensene så innmari store. Det er grunnen til at vi nå har økt både årvåkenhet og tilstedeværelse rundt viktig objekter, sier fungerende sjef Marine, Pål Gudbrandsen.

Men et fartøy kan bare være på ett sted om gangen. Sjøforsvaret har måtte omprioritere.

Skipssjef på kystvaktskipet KV «Tor», Jørgen Wallem, bekrefter til TV 2 at de har endret seilemønsteret sitt etter gasslekkasjene i Østersjøen.

– Vi sørger for å ha fartøy i nærheten av viktig infrastruktur knyttet til olje- og gassnæringen, sier Gudbrandsen.

– Men er det noe som tilsier at trusselbildet mot denne infrastrukturen har endret seg?

– Nei, det er ikke avdekket direkte trusler mot verken Norge eller norsk olje og gass, sier Gudbrandsen, før han legger til:

– Men det er en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon som er bekymringsfull.

KV "Sortland" på vei ut fra Sjøforsvarets base, Haakonsvern, på fredag ettermiddag. KV "Sortland" på vei ut fra Sjøforsvarets base, Haakonsvern, på fredag ettermiddag. KV "Sortland" på vei ut fra Sjøforsvarets base, Haakonsvern, på fredag ettermiddag. KNM "Steil" utenfor Bergen fredag ettermiddag. Korvetten i Skjold-klassen er det raskeste krigsskipet i Sjøforsvaret.

Den fungerende marinesjefen sier at de ennå ikke har måtte utsette eller avlyse planlagte øvelser på grunn av omprioriteringene.

– Nå handler det først og fremst om å få med oss det som skjer hvis det skjer, og ikke minst gjøre det vanskeligere for de som måtte ha onde hensikter å gjennomføre dette, sier Gudbrandsen.

Må være forberedt

Skvadronsjef for korvettene og skipssjef på KNM «Skjold», Ernst Bøe, sier de også merker at det er et større alvor.

Besetningen kommer rett fra samtrening med F-35 utenfor Trøndelag, kort vei til både Nordsjøen og landbaserte gassinstallasjoner.

– Vi øver jevnlig på det som kan sees på som en forberedelse til en situasjon vi håper aldri vil skjer, men som vi må være forberedt på, sier han.

Mennesker i nød

Sjøforsvarets arbeid er mer enn å ivareta Norges suverenitet.

Når nødropet fra Bulandet om den kantredebåten går ut på radioen, er KNM «Skjold» rundt 40 minutter unna ulykkesstedet. Men når det trykkes på den røde knappen, passerer korvetten de alle fleste båter med sine 60 knop.

Besetningen rigger sykestue i messa. Overflatesvømmere gjør seg klare for å gå i vannet. Rutinene er drillet. Likevel er det ikke ofte så alvorlige meldinger leses ut.

Fredag kantret en fritidsbåt utenfor Bulandet. Tre personer ble hentet opp. En kvinne i 30-årene omkom. Foto: Privat

Fem minutter før KNM «Skjold» er fremme ved kantringer avslutter Hovedredningssentralen redningsaksjonen.

Redningshelikopteret har hentet tre personer opp av vannet. Livet til en kvinne i 30-årene sto ikke til å redde. Et lite barn ble sendt til Haukeland universitetssykehus og er kritisk skadd.

– Når slike ulykker skjer skal vi ha en rask reaksjonsevne. Sjøforsvaret skal være en viktig ressurs på livreddende innsats langs kysten, sier Bøe.