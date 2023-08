Sjødronenes store skader: – Betydelig militær effekt

Natt til fredag kom et stort russisk landingsskip under angrep fra ukrainske sjødroner. Lørdag morgen er det kjent at lignende droner sprengt hull på motorrommet på en russisk oljetanker ved Kertsjbroen.

Mange eksplosjoner har natt til lørdag blitt hørt rundt den strategisk viktige broen, som binder Russland til den okkuperte Krim-halvøya.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen beskriver angrepene med sjødronene som en relativt vellykket strategi fra ukrainsk side.

– Det har nok en betydelig militær effekt på de russiske marinefartøyene i Svartehavet, sier han.

– De trues på kort sikt til å treffe forsvarstiltak, beskytte fartøyene med luftvern, og delvis til å bruke fartøyene på en annen måte.

– Koster en promille

Det britiske forsvarsdepartementet omtaler i sin daglige etterretningsrapport lørdag morgen meldingene om angrep mot det russiske landingsskipet «Olenegorskij Gornjak».

Dette angrepet skjedde natt til fredag, og har etter alt å dømme påført Russland et stort tap.

– Natt til fredag ble skipet nesten helt sikkert alvorlig skadet, etter å ha blitt angrepet i nærheten av Svartehavsflåtens base i Novorossijsk, skriver britene i sin rapport.

De viser til bilder av skipet, som nå skal ligge med slagside på mellom 30 og 40 grader.

SABOTASJE: Ukraina påstår at sabotasjeaksjonen mot det russiske skipet var vellykket, og at de har sprengt hull på skipets skrog. Foto: via AP

– Det tyder på at flere vanntette rom ble slått hull på, eller at besetningens forsøk på å begrense skaden var lite effektive, fortsetter de.

En ukrainsk sjødrone skal ha rammet også dette skipet. Ifølge BBC hevdet ukrainske myndigheter at de hadde installert 450 kilo dynamitt på dronen som gikk i lufta ved skipet.

– Det er uttrykk for en trend hvor man bruker våpensystemer som kan ødelegge kostbare systemer for noe som koster en promille – og kanskje mindre enn det – av hva det de ødelegger gjør, sier general Sverre Diesen.

«Olenegorskij Gornjak» er ifølge det britiske forsvarsdepartementet 3600 tonn, og 113 meter land. Det gjør den til det største skipet som er kritisk skadet eller ødelagt siden senkingen av krysseren «Moskva» i april i fjor.

– Dette er et betydelig slag mot den russiske Svartehavsflåten, som tidligere flyttet sine enheter til Novorossijsk på grunn av den store trusselen mot Sevastopol, skriver de.

Luftangrep i Moskva: – Feilgrep

Den siste tiden har det også kommet flere meldinger om angrep med luftdroner i den russiske hovedstaden Moskva. Sverre Diesen mener dette ikke har hatt en lignende effekt.

– Det tror jeg egentlig er et strategisk feilgrep, sier Diesen, og utdyper:

– Disse angrepene har absolutt ingen militær effekt. I den grad det har en politisk effekt, tror jeg den snarere er negativ, i at den bekrefter Putins fremstilling av krigen som et utslag av ukrainsk aggresjon og russisk selvforsvar, mener han.

Han sier han forstår at Zelenskyj på hjemmebane har et behov for å vise at man gjengjelder noe av det befolkningen i Ukraina har blitt utsatt for.

– Men dette kan egentlig bare styrke Putins narrativ, mener han.

– Det styrker også de kreftene i Vesten som kan motsi seg at man skal gi Ukraina langtrekkende presisjonsvåpen, som de faktisk trenger. fordi de kan vise til en frykt for at ukrainerne skal bruke det mot mål i Russland, sier Diesen.

Offensiven foreløpig «ikke bærekraftig»

Videre mener Diesen at den ukrainske motoffensiven så langt ikke har båret noen frukter:

– Den har ikke hatt fremgang som på noen måte påvirker krigens videre gang. De har bare gjenvunnet kontroll over svært begrensede områder uten strategisk betydning, sier han.

– Foreløpig er forholdet mellom fremgangen ukrainerne har hatt og de tapene som de tar, ikke bærekraftig, mener Diesen videre.

FLY! En ukrainsk soldat sender opp en drone, ikke langt fra frontlinjen i Zaporizjzja-regionen. Foto: RUETERS / STRINGER

Om offensiven skal fortsette, trenger de en fremgang lik den de fikk ved Kherson og Kharkiv i fjor.

– Enten må de på et eller annet tidspunkt stanse opp og revurdere strategien, eller så må det skje noe i løpet av ikke lang tid. I form av et gjennombrudd, mener Diesen.