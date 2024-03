Sjeføkonom tror på rentekutt etter matprisfall

TRAKK NED: Matvareprisene bidrar til at prisveksten var lavere i februar. Foto: Lise Åserud / NTB

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,5 prosent fra februar 2023 til februar 2024, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjonen, som ser bort fra energipriser og avgiftsendringer, endte i februar på 4,9 prosent. I januar lå denne på 5,3 prosent.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank mener at den dempede kjerneinflasjonen er gode nyheter for de som håper på et rentekutt i juni.

– For samlet inflasjon er dette akkurat som ventet. Den store gladnyheten er derimot at kjerneinflasjonen falt markant mer enn både markedet og Norges Bank ventet, sier han.

– For de som ønsker rentekutt, er det fint at de bommer den veien. I sum er nemlig dette gode nyheter. Dette trekker ned rentebanen og gjør at håpet om rentekutt i juni ennå lever.

HÅP: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank mener det er håp om rentekutt i juni. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nordeas økonomer Dane Cekov og Kjetil Olsen har imidlertid mindre tro på et rentekutt så tidlig.

– Vi tror fortsatt at Norges Bank ikke setter ned renta før i desember i år, selv om dagens tall isolert sett peker på en tidligere første rentekutt enn desember, skriver de i en kommentar.

De mener blant annet at fallet i matvareprisene neppe vil fortsette.

Billigere mat

SSB påpeker nemlig på at det særlig matvareprisen bidro til den dempede prisveksten i februar. Prisene falt med 0,7 prosent fra januar til februar, mens de gikk opp i samme periode i fjor.

– Det er svært uvanlig at prisene på matvarer faller i februar. Vi har ikke målt nedgang i matprisene i februar måned siden 2001, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i SSB.

På grunn av forhandlinger mellom dagligvarebransjen og leverandørene har februar og juli tradisjonelt vært måneden med høyest vekst i matvareprisene.

Dette er noe aktørene i bransjen har antydet at de ønsker å gå vekk fra.

– Når prisene i år faller fra januar til februar, tyder det på at dagligvarebransjen beveger seg bort fra praksisen med faste prisvinduer. Dette er i tråd med signalene fra Konkurransetilsynet, sier Bendik Solum Whist, direktør i Virke dagligvare, i en pressemelding.

Kampanjer

SSB poengterer også at dagligvarekjedene har lansert en rekke prisfrys- og priskutt-kampanjer etter nyttår.

– Vi ser nå ganske klare spor fra dagligvarekjedenes kampanjer. Uvanlig mange matvarer hadde en flat prisutvikling fra januar til februar, samtidig som enkelte tilbudskampanjer trakk matprisene samlet sett ned, sier Espen Kristiansen.

KAMPANJER: Kampanjer som Kiwis prislås har bidratt til at prisene har gått ned. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Knudsen i SR-Bank kaller matvareprisene spennende.

– Det kan forklares med priskrigen mellom de store kjedene. Matvareprisene blir en viktig bidragsyter for å få ned inflasjonen framover, sier Knudsen.

Selv om det var prisfall på matvarer fra januar til februar, var prisveksten fra februar i fjor fortsatt høyere enn den generelle prisveksten.

Matprisene var 6,3 prosent høyere i februar i år enn i fjor. I januar var tolvmånedersveksten på 8,7 prosent.