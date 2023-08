Sinnet stiger: – Ingen bryr seg om vi blir oversvømt

PLASKE-POST: Pakker fra et postkontor har blitt skyllet vekk, og ligger nå med lite håp om å komme frem til riktig mottaker. Foto: David Zhang via AP Les mer

FLOMVANN: Luftfoto fra Zhuozhou i Hebei-provinsen viser redningsarbeidet under evakueringen av den hardt flomrammede byen, like sør for Beijing. Foto: David Zhang via AP Les mer

Flomvannet var i ferd med å drukne Beijing i starten av denne uken. Flere mennesker døde, broer falt sammen og biler ble i hopetall regelrett skyllet av veiene.

Så ledet man flomvannet vekk fra hovedstaden og dens 19 millioner innbyggere. I stedet ble forstedene oversvømt.

Nyhetsbyrået AFP melder lørdag formiddag at minst ti personer har dødd i flommer utenfor den kinesiske hovedstaden Beijing.

Dødstallet gjelder for byområdet Baoding nord i Kina, hvor den aller hardest rammede forstaden Zhuozhou ligger – rundt seks mil fra Beijing.

STOR INNSATS: Barn og voksne reddes ut av Zhuozhou med gummibåt. Her fra tirsdag denne uken. Foto: Andy Wong / AP Photo Les mer EVAKUERES: Folk føres vekk med hjullaster fra flomrammede områder i Zhuozhuo. Bildet er fra torsdag. Foto: REUTERS / TINGSHU WANG Les mer EVAKUERT: En eldre kvinne tørker ansiktet mellom redningsmannskapenes minibusser, etter å ha blitt hentet ut fra flommen. Foto: AP Photo / Andy Wong Les mer OVERSVØMMELSER: Redningsarbeidere på plass i Zhuozhou. Her fra onsdag denne uken. Foto: Jade Gao / AFP Les mer

I det Beijing ble reddet, gjorde flomvannet deres bygninger til øyer i de oversvømte gatene. Etter at fortauet forsvant under vannet, gikk det heller ikke lang tid før også strømmen og drikkevannet var borte.

Nå har sinnet steget – i takt med vannstanden.



– Blir ofret



– Vi har aktivert flomlagre og avledningsområder, for å redusere trykket på Bejings flomhåndtering, og lage en «vollgrav» rundt hovedstaden, sier kommunistpartiets leder i Hebei, Ni Yuefeng ifølge The New York Times.

Kommentaren har ført til stort sinne på kinesiske sosiale medier:

– Er han partisekretær for Hebei, eller Beijing? spør en bruker på kinesiske Weibo ifølge BBC.

– De med makt bryr seg bare om sine overordnede. Gratulerer! Han blir forfremmet. Men de 70 millioner lydige borgerne i Hebei blir ofret, sier en annen.

OPPDRAG: En gummibåt på vei ut til en landsby utenfor Zhuozhou. Målet er å evakuere beboere. Foto: Mu Yu/Xinhua via AP Les mer KOLLAPS: En båt med nyevakuerte kjører under deler av en kollapset motorveibro i Zhuozhou. Foto: Mu Yu/Xinhua via AP Les mer GUMMIBÅT-FLÅTE: Et stort antall båter var i sving i Zhuozhou utenfor Beijing onsdag. Foto: AP Photo / Andy Wong Les mer

En video med en «vollgrav»-emneknagg rakk å få hele 60 millioner visninger, før sensurapparatet fjernet den.

– For å beskytte Beijing, er det ingen som bryr seg om vi i Hebei blir oversvømt, sier en beboer i en landsby utenfor Zhuozhou til The New York Times.

Totalt 600.000 innbyggere i Baoding skal være evakuert fra risikoområder, sier den lokale borgermesterens kontor ifølge AFP.

Brannfolk og redningsarbeidere opprettet stasjoner på tørr jord utenfor området. Folk ble evakuert med båter og arbeidsmaskiner.

Hyppigere katastrofer

Naturkatastrofene har rammet Kina på to ulike måter de siste månedene. Sommeren startet med en ekstrem hetebølge, og temperaturer helt oppe i 52 grader celsius.

Etter varmen, ble det vått. Juli måned ble preget av styrtregn og sprengflom på det kinesiske fastlandet. 147 personer døde i naturkatastrofer i Kina forrige måned, ifølge myndighetene.

SKYGGE: Paraplyene ga noe dekning fra solen under hetebølgen i Beijing, her fra den 19. juli i år. Foto: GREG BAKER / AFP

Regnet som nå fører til nye flomkatastrofer i landet, kommer i kjølvannet av tyfonen Doksuri, som traff Kina forrige uke. Siden de Kina begynte med sine målinger for 140 år siden, har det aldri regnet så mye.

Ifølge BBC er kinesiske forskere helt klare på at de økte forekomstene av ekstremvær og naturkatastrofer skyldes klimaendringer,