Sindre Finnes til TV 2: – Ikke i stand til å fungere som normalt

SVARER: Sindre Finnes, her fra utenfor stemmelokalet under kommunevalget. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

TV 2 har, etter oppfordring fra Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen, videresendt Finnes en rekke spørsmål knyttet til hans aksjehandler.



Søndag svarer han med følgende uttalelse på disse:

– Som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå. Det gjør at det kan ta tid før dere får svar på alle spørsmålene deres, sier Finnes til TV 2.

– Jeg håper på forståelse for at dette er en tøff tid for hele familien vår, og vil gjerne gjenta at jeg er utrolig lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen, fortsetter han.

TV 2 har blant en lang rekke spørsmål blant annet stilt følgende til Finnes:

På hvilken måte og nøyaktig når overleverte du listen over dine aksjehandler til Erna Solberg og/eller Høyre?

Hvorfor overleverte du ikke listen allerede fredag 8. september? Enkelte med kjennskap til slike systemer har uttalt at en slik datauthenting kun tar maksimalt noen timer.

Du uttalte fredag at du «har vært uærlig». Hvorfor var du det?

TV 2 har også bedt om flere faktaopplysninger om investeringene i Sveits, og om kontoer han har benyttet seg av.

Inhabil

Fredag sto Erna Solberg foran norsk presse, og erkjente at mannen hadde handlet aksjer i stort omfang mens hun var statsminister. Hun har derfor vært inhabil i flere saker hun har behandlet.

– Sindre har handlet langt mer enn har fortalt både meg og Statsministerens kontor, sa en gråtkvalt Solberg under pressekonferansen samme dag.

– Nå slåss Solberg for sitt politiske liv

Sindre Finnes gjennomførte 3640 aksjehandler samtidig som ektefellen Erna Solberg var statsminister i perioden fra 2013 til 2021. Høyre offentliggjorde den omfattende listen fredag morgen.

Selv sier Solberg at Finnes har gjort dette bak hennes rygg, og at han har sørget for at porteføljen har vært lik ved årsslutt gra år til år.

– Dette har han gjort for å skjule omfanget av handlene for meg og for omverdenen. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sa Solberg.

Sveits-investeringer ikke på listen

Finnes eide frem til 2020 aksjer i Sveits. En forvalter hjalp ham med å håndtere disse aksjene. Disse investeringene utelot Finnes fra oversikten over aksjene han kjøpte og solgte mens kona var statsminister fra 2013 til 2021, meldte TV 2 lørdag.

– Han har jo lurt alle

Statsministerens kontor var orientert om aksjene, og at disse ble håndter av en forvalter lokalt i utlandet.

– Aksjene fremkommer, naturlig nok, ikke av oversikten som ble lagt frem fredag fordi de verken ble kjøpt eller solgt i tidsrommet Erna Solberg var statsminister, som er tidsperioden han har lagt frem en oversikt over aksjehandler for, sa Erna Solbergs kommunikasjonsrådgiver Cato Husabø Fossen til TV 2.