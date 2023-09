Sindre Finnes handlet aksjer 72 ganger i samme selskap da Erna Solberg var statsminister

Midt i feiringen av Høyres brakvalg, ble Erna Solberg konfrontert med en mindre hyggelig sak: Aksjekjøpene til ektemannen Sindre Finnes i den perioden hun var statsminister.

Aksjonærdata for selskapet Nekkar viser at Finnes handlet Nekkar-aksjen 72 ganger mellom mai 2020 og september 2021, melder E24.

– Jeg var ikke klar over omfanget, men jeg var klar over at Nekkar var et selskap jeg måtte være varsom på, for min søster satt i styret til selskapet. Så det var innenfor et område vi allerede hadde fokus på, sier Solberg til TV 2.



Hennes søster, Marit, sitter fremdeles i styret til Nekkar.

Ble advart

Totalt foretok Finnes kjøp og salg av aksjer i Nekkar til en verdi av 2,66 millioner kroner. Han har ifølge E24 tjent rundt 415.000 kroner på handlene.

Oversikten til E24 viser at Finnes i periode kjøpte eller solgte flere ganger om dagen.

Finnes har tidligere uttalt at han måtte redusere aktiviteten sin i aksjemarkedet betydelig da Solberg ble statsminister i 2013.



Handelen er også strid med advarselen Finnes fikk fra Statsministerens kontor (SMK) like før Solberg tiltrådte som statsminister i 2013.



Avventende

Solberg var lite interessert i å svare på videre spørsmål om mannens aksjehandler, dagen etter brakvalget.

– Jeg har ikke tenkt å kommentere det, før vi får hele listen. Det er viktig å få oversikt over hvilke aksjer Sindre har hatt. Vi skal nå få innsyn i hele listen, og se gjennom den. Vi har tenkt å være åpne, sier Solberg videre.