Siktet mann er kritisk skadet etter voldshendelse

En person er alvorlig skadet og en annen kritisk skadet i Asker mandag morgen. Sistnevnte er siktet for grov kroppsskade.

Saken oppdateres.

Politiet er på en adresse i Heggedal i Asker kommune torsdag morgen, etter det som beskrives som en alvorlig voldshendelse i et boligområde.

– Vi har kontroll. Det er to skadde på adressen. Begge har behov for behandling av helse, meldte politiet først.

Til Budstikka opplyser politiet at de to skadde er tatt med til sykehus, og at hendelsen har skjedd på en privat adresse.

Jourhavende jurist Andreas Kolstad opplyser til TV 2 at én person er siktet for grov kroppsskade. Siktede er kritisk skadet.

Den andre personen omtales som alvorlig skadet.

Krimteknikere fra politiet er på plass på stedet, og gjør undersøkelser på den aktuelle adressen torsdag.

– Akkurat nå er krimteknisk på plass, og det gjennomføres krimtekniske undersøkelser på stedet. Vi har avhørt vitner og følger opp elektroniske spor. Det var kun siktede og fornærmede til stede, sier krimleder Kjersti Myhre i politiet til TV 2.



– Nå jobber vi med avhør av vitner, men det er ingen av de som er direkte vitner av hendelsen, sier Kolstad.

Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Kolstad vil ikke svare på spørsmål om det har vært brukt våpen i hendelsen.

– Vi har et visst bilde av hendelsesforløpet, men vi kommer ikke til å si noe mer om det annet enn at det er en alvorlig hendelse