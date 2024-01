Siktede haiket til politihuset – Sjåfør avhørt som vitne

GRUE: Politiet sperret av området hvor Aina Hynne ble utsatt for grov vold. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fredag ble Aina Hynne (75) utsatt for grov vold av en mann i 30-årene i sitt hjem i Kirkenær i Grue kommune. Hun døde av skadene på sykehus samme dag.

Mannen, som er siktet for drap, meldte selv ifra til politiet. Han haiket fra Grue til politistasjonen i Kongsvinger.

Politiet har nå fått kontakt med sjåføren som plukket opp den drapssiktede mannen. Det opplyser de i en pressemelding.

Knytter seg til handlingen

– Sjåføren er avhørt som vitne, opplyser politiadvokat Anja Ruud.

Hva vedkommende har fortalt, kan politiet av etterforskningsmessige hensyn ikke gå ut med, skriver de i pressemeldingen.

Videre opplyser politiet at den siktede fremstilles for varetektsfengsling søndag formiddag.

DØDE: Aina Hynne var godt kjent i lokalmiljøet. Foto: iSolør.no

Påtalemyndigheten har begjært mannen fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon i to uker.

Den siktede samtykker til fengslingen og fengslingsmøtet foregår som kontorforretning.

– Avhør av siktede startet lørdag, men er ikke ferdigstilt. Han har så langt i sin forklaring knyttet seg til voldshandlingen mot fornærmede på fornærmedes bopel fredag 26. januar 2024. Han har ikke tatt stilling til straffskyld, sier politiadvokat Ruud.

Fikk hjelp

Den siktede mannen fikk norsk statsborgerskap i 2014. Han skal ha hatt kontakt med Hynne, men det er ikke klart om han har hatt annen tilknytning til Kirkenær.

Politiet opplyser at Hynne har hjulpet den siktede med praktiske gjøremål over lengre tid.

– Vi har noen teorier om motiv, men vi kan ikke gå inn på hva det består i, opplyser politiet.

Det er ingen mistanke om at det skal være flere involvert i hendelsen.

– Han er svært nedbrutt på grunn av det inntrufne, sa mannens forsvarer, Frode Aabak, til TV 2 fredag.

STENGT: Sportsforretningen i Grue som Hynne drev holdt stengt dagen etter drapet. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

TV 2 har fått tillatelse av Hynnes sønn til å gå ut med opplysningene, som først ble kjent i lokalavisen Glåmdalen.

Ifølge sønnen etterlater kvinnen seg en mann, to barn og to barnebarn.

– Vi takker for støtte og varme ord. Og gruer oss til dagene som kommer. Og en stor takk spesielt til gutta i Grue brannvesen, som alltid gjør alt dem kan, sier han til avisen.

TV 2 har vært i kontakt med brannvesenet som bekrefter at de var først på åstedet. De rykket ut etter at den siktede mannen meldte seg for politiet.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet.