Siktede erkjenner straffskyld

ÅSTEDET: Én mann er død etter at flere personer ble påkjørt av en bil i Steinkjer natt til søndag. Føreren av bilen er arrestert og siktet for uaktsomt drap. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2

Mannen i 30-årene som er siktet etter det angivelige bilangrepet i Steinkjer, erkjenner straffskyld.

Det bekrefter mannens forsvarsadvokat Anne Marstrander-Berg til TV 2 søndag kveld.

– De har siktet ham for uaktsomt drap ved påkjørsel, og det har han erkjent straffskyld for, sier hun om politiets siktelse.

Det var natt til søndag at vedkommende, som førte en varebil, kjørte ned flere personer på fortauet i den lille byen i Trøndelag.

Én ung mann i 20-årene er død som følge av hendelsen, og to andre ble lettere skadet av påkjørselen.

Flere andre måtte hoppe unna for ikke å bli truffet av bilen.



Ifølge TV 2s reporter på stedet ble det utført livreddende førstehjelp på avdøde. Det ble først rapportert at han var hardt skadet, før politiet så bekreftet at han var død.

– Dette er en svært alvorlig hendelse med tragisk utfall. Etterforskningen pågår med full styrke, sa påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt til TV 2 tidligere søndag.

– Ingen hukommelse

Politiet mener påkjørselen var en villet handling, men skal nå etterforske dette.

– Det har jeg ingen tanker om at det er. Det får politiet etterforske, sier forsvareren.

FORSVARER: Anne Marstrander-Berg. Foto: Per Haugen / TV 2

Mannen selv hevder at han ikke husker hendelsen.

– Han er fryktelig lei seg og veldig trist over det som har skjedd. Han har ingen hukommelse av det som har skjedd selv, sier Marstrander-Berg og legger til:

– Han prøver å svare så godt han kan på det han kan huske, men det er veldig mye som er borte for ham, eller som han naturlig nok ikke kan huske.

Fremstilles for varetekt

Den siktede mannen er hjemmehørende i Steinkjer-området.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling mandag klokken 14.00 – han samtykker ikke til varetektsfengsling.

Han har ifølge forsvareren vært i samtale med psykiater eller psykolog for å sjekke om at han er i stand til å gjennomføre et avhør.

– Han har ikke hatt noen psykiatrisk diagnose eller noe slikt, sier forsvareren.

Den siktede har vært i avhør, men det er uklart hva mer han har forklart seg om annet enn å erkjenne straffskyld.