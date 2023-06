Sier tabloidartikler gjorde ham deprimert og paranoid

Prins Harry trekker fram 33 ulike artikler publisert av Mirror og deres søsteraviser mellom 1996 og 2009, som bevis på at avisene har benyttet seg av telefonavlytting og andre ulovlige virkemidler for å kunne publisere intime detaljer om hans privatliv.

Mirror nekter på sin side å ha gjort noe galt, og advokat Andrew Green KC innleder rettssaken med å grille prins Harry.

– Disse artiklene er illustrerer de mest åpenbare eksemplene på inngripende ulovlig aktivitet, sier prinsen på spørsmål om hvorfor han valgte akkurat disse artiklene. Prinsen hadde opprinnelig klaget inn 148 artikler, men har siden nedjustert dette antallet.

– Depresjon og paranoia

Prinsen sier artiklene publisert i Mirror endret hvordan folk forholdt seg til ham. Dette gjaldt blant annet hans mor, prinsesse Diana, som endret hennes forhold «til meg som hennes sønn».

PRESSE: Mange ventet utenfor rettssalen før prinsen ankom. Foto: Doug Peters/EMPICS

– Det var uunngåelig at deres oppførsel endret seg rundt meg, sier prins Harry.

I prins Harrys forberedte vitneutsagn, som blant annet Sky News har fått tilgang til, skriver han videre at tabloidpressen fikk flere romantiske forhold til å ta slutt.

Prinsen sier også at han ble deprimert og paranoid som følge av all oppmerksomheten.

– Jeg husker at minst en av kjærestene mine sa at foreldrene hennes hadde advart mot meg og sagt at jeg ikke var verdt alt bryet. Forholdet vårt tok slutt kort tid senere, heter det i vitneutsagnet.

– Vi kunne aldri være på egenhånd og nyte hverandres selskap borte fra de årvåkne øynene til tabloidpressen, skriver prins Harry videre.

– Jeg husker at det var veldig vanskelig å stole på noen, som førte til perioder med depresjon og paranoia, erkjenner han.

– Kvalm

Tanken på at disse problemene kom som et resultat av ulovlige midler fra avisenes side oppleves som svært opprørende.



I tillegg til å gå hardt ut mot Mirrors angivelige telefonavlytting av ham selv, trekker prinsen også fram tilfeller hvor avisen, som da ble ledet av redaktør Piers Morgan, skal ha avlyttet prinsesse Dianas telefon. Harry sier han ønsker å stille journalistene, inkludert Piers Morgen, til ansvar.

– Tanken på at Piers Morgan og hans gjeng med journalister avlyttet min mors private og sensitive meldinger, slik de også har gjort med meg, for så å ha utsatt henne for et mareritt bare tre måneder før hennes død, gjør meg kvalm, tordner prins Harry.

– Jeg blir enda mer bestemt på å stille de involverte, inkludert Morgen, til ansvar for deres motbydelige og fullstendig urettmessige oppførsel.

ANKLAGET: Piers Morgan har vært redaktør for flere britiske tabloidaviser. I 2021 ble han tatt av lufta som programleder etter kontroversielle uttalelser Prins Harry og hans kone Meghan. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Dette er første gang siden 1891 at et medlem av den britiske kongefamilien kryssforhøres i en rettssak.

Det er ikke tillat å filme under rettssaken, men tilhørerbenken i rettslokalet er tettpakket av både journalister og andre interesserte.