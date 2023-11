Shifa-sykehuset skal være uten strøm: – Pasienter dør hvert minutt

SKAL VÆRE OMRINGET: Shifa-sykehuset i Gaza by fredag. Lørdag morgen kommer det meldinger om at sykehuset er omringet av israelske soldater. Foto: Ismail Zanoun / AFP

Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

– Sykehuset er uten strøm, internett og til og med vann og medisinske forsyninger, sier sykehusdirektør Mohammad Abu Selmeyah til Al Jazeera.



Han forteller at pasienter har begynt å dø ved sykehuset.

– Alt jeg kan si er at liv har begynt å gå tapt. Pasienter dør hvert minutt, selv babyer i kuvøser, sier Selmeyah.

Et spedbarn og en ung mann som lå på intensivavdelingen skal være blant de døde lørdag morgen.

I en melding publisert på Twitter skriver Al Jazeera at en tredjedel av de som befinner seg på sykehuset, er barn.

SKADDE: Bilder tatt av nyhetsbyrået AFP viser innsiden av Shifa-sykehuset fredag. Foto: Khader Al Zanoun / AFP

Skal være omringet

Direktøren forteller videre at sykehuset er omringet av israelske styrker, og at det har vært en rekke angrep det siste døgnet.

– Sykehusområdet er omringet og bygningene er mål. Alle som beveger seg inne på området er et mål. De israelske okkupasjonsstyrkene er utenfor og forhindre alle fra å flytte på seg, sier Selmeyah.

STRØM: Et barn får behandling på sykehuset fredag. Lørdag er det ubekreftede meldinger om strømbrudd på sykehuset. Foto: Khader Al Zanoun / AFP

Opplysningene er så langt ikke bekreftet av andre kilder.



NRK skriver at de, i samarbeid med Faktisk Verifiserbart, har analysert og verifisert flere videoer fra Shifa-sykehuset, lørdag natt og morgen.

Videoene viser skadde og livløse barn og voksne på sykehusområdet.

En video verifisert av Reuters viser at flere mennesker er drept og skadet like ved det største sykehuset i Gaza.

DREPT: Døde mennesker, som ble drept i et angrep som traff en skole i Gaza by, ligger utenfor Shifa-sykehuset fredag. Foto: Khoder al-Zaanoun / AFP

– Harde kamper

Den palestinske journalisten Mustafa Sarsour skal være den eneste journalisten som befinner seg på sykehuset.

Han forteller at det er droner i luften over sykehuset og at alle som beveger seg ut risikerer å bli skutt.

– En familie forsøkte å forlate sykehusområdet, men da de kom til den ytterste porten ble de alle sammen drept, sier han til Al Jazeera.

– Ingen kan forlate sykehusområdet som følge av harde kamper, sier Sarsour.

All kommunikasjon var kuttet

Tidligere lørdag morgen meldte Al Arabiya at israelske styrker skal ha omringet tre sykehus i Gaza by.

Ifølge TV-stasjonen har de israelske styrkene rykket fram mot Shifa-sykehuset fra fire kanter.

Israel hevder Hamas har et kommandosenter under sykehuset, som er Gazastripens største.

Det avvises både av Hamas, sykehusets ledelse og norske leger som tidligere har jobbet ved sykehuset.

Al Arabiya skrev også at all kommunikasjon med Shifa-sykehuset var kuttet.