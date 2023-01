Sentralbanksjefen: Mener folk tåler renteøkningene

Boliglånet ditt er blitt dyrere og dyrere de siste månedene. Flere kritikere mener Sentralbanksjefen har tatt for hardt i. Men Ida Wolden Bache mener du tåler renteøkningene.

Fem rentehevinger på rappen har gjort et voldsomt innhugg i lommeboken til de fleste av oss med boliglån. Flere anerkjente økonomer har det siste halve året stilt spørsmål ved om Sentralbanksjefen trenger å være så ivrig i å sette opp renten som det hun har vært.

Fikk kritikerne rett?

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache stilte i «Ærlig talt» for å svare på om hun i etterpåklokskapens lys kunne vært litt mer tilbakeholden.

Torsdag denne uken valgte nemlig sentralbanksjefen å holde renten uendret.

– Betyr det at kritikerne dine har hatt rett?

– Våre vurderinger av norsk økonomi er grundige og vi har som oppgave og sikre stabil inflasjon. Når vi har satt opp renten er det for å få prisveksten ned. Rentebeslutningene vi har tatt er i tråd med den målsettingen, svarer Wolden Bache.

STABIL INFLASJON:– Våre vurderinger av norsk økonomi er grundige og vi har som oppgave og sikre stabil inflasjon, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Erik Edland / TV 2

Rentetoppen er ikke nådd

Hun fortsetter med å si at selv om renten holdes i ro nå i januar skal den videre opp og neste renteøkning kommer sannsynligvis allerede i mars.

– Men når sjeføkonomen i LO lufter tanken om at du tar for hardt i, hva tenker du da?

– Det er et sunnhetstegn at det er debatt om pengepolitikken. Det er ikke unaturlig med ulike vurderinger.

– Mener du han tar feil?

– Vi har andre vurderinger av utsiktene og risikobildet enn han

Usikre økonomiske utsikter

– Hva med professorer som er ute og sier at konsekvensen er for store hvis du tar feil og ber deg roe ned rentehevingene? Gjør det inntrykk?

– Vi står trygt i våre vurderinger, svarer Wolden Bache

– Men skjønner du at vi som er vanlige lønnstakere blir urolig når meningene blant anerkjente økonomer spriker sånn? Når flere mener at du ikke trenger å være så streng med oss? Du tar for hardt i?

– Jeg skjønner flere husholdninger får en strammere økonomi og at det er krevende, og så er de økonomiske utsiktene usikre. Det vil de alltid være.

TRYGG: – Vi er trygge på vurderingene vi gjør og de fleste norske husholdninger har en økonomi til å håndtere de økte utgiftene sier Ida Wolden Bache. Foto: Erik Edland / TV 2

Du tåler renteøkningene

– Men når du bruker en medisin som slår så hardt innover lommeboken til vanlige folk. Da vil vi jo gjerne være hundre prosent sikker på at den medisinen du bruker er riktig og kanskje enda viktigere at den er riktig dosert?

– Vi er trygge på vurderingene vi gjør og de fleste norske husholdninger har en økonomi til å håndtere de økte utgiftene sier Wolden Bache.

– Men er du sikkert på at medisinen er riktig og enda viktigere at den er riktig dosert?

– Jeg er trygg på vurderingene våre og skulle økonomien bli annerledes vil vi justere renten.