Senja: Personbil med to personer innesperret i tunnel

Politiet opplyser at en personbil med to personer i er innesperret i en rassikringstunnel på Senja.

Det ligger snø både foran og bak. Det unge paret har sittet innesperret siden rundt klokken 16 mandag, opplyser operasjonsleder Beate Helberg

– Har de proviant der inne?

– Jeg tror det er dårlig stelt der inne nå. Jeg tror de hadde noe i går kveld, men jeg tror de begynner å bli ganske sultne. Vi venter på avklaring om det er trygt nok for mannskaper å brøyte veien.

– Snøen raste

Hun opplyser at det er et ungt par i 20-årene. Politiet har av entreprenør fått beskjed om at veien ble stengt i 13-tiden mandag. Paret skal ha kjørt inn og blitt innesperret rundt tre timer etterpå og hevder overfor at de ikke kjørte forbi noen sperring, forteller Helberg.

– De beskriver de sånn at de kjørte inn i området. På et tidspunkt så de at snøen raste over veien foran dem. Da de prøvde den andre veien, var det likedan.

Det er for tiden høy skredfare i store deler av Nord-Norge: På Varsom.no varsler NVE om snøskredfare på rødt nivå (4) – som er det nest høyeste varslingsnivået for snøskred.

Vurderer båt

Politiet og Hovedredningssentralen har foreløpig vurdert at det ikke er fare for liv og helse. De konkluderte mandag med at det tryggeste for paret var å bli sittende i bilen sin.

– Vi snakket med dem nå på morgenen. De er selvfølgelig sultne og tørste. Nå må de nok snart hentes, sier Helberg.

Ifølge politiet vil det snart bli tatt en vurdering på om det er trygt for brøytemannskaper å jobbe på stedet. Hvis ikke, sier Helberg, er alternativet å hente dem ut med båt ettersom tunnelen er et overbygg med åpning mot sjøsiden.