Seks heist opp fra sjøen – En bekreftet omkommet

Saken oppdateres!

Til sammen seks personer er reddet opp av havet, etter en dramatisk redningsaksjon i Nordsjøen utenfor Bergen onsdag kveld.

Hovedredningssentralen startet klokken 20.40 heising av folk fra vannet, 50 minutter etter at nødmeldingen kom inn.



Klokken 21.20 ble den siste av de seks som var om bord heist opp. Politiet opplyser klokken 22.00 at redningsskøyta har også begynt å finne vrakdeler i havet.

Klokken 00:30 bekrefter politiet at en person er bekreftet død. De nærmeste pårørende er varslet.

STYRTET: Det skal være dette helikopteret fra selskapet Bristow som har styrtet i havet utenfor Bergen onsdag. Foto: R.Rimestad / Jetphotos

I tillegg er en person lettere skadet og fire personer har varierende skadegrad, skriver politiet i en pressemelding.

Det jobbes med å få varslet alle de pårørende.

Det er opprettet et pårørendesenter på Scandic Kokstad, hvor politiet vil være til stede med personell.

Hadde øvelse

– Etter de opplysningene vi har, er det et såkalt SAR-helikopter som er på kontrakt med petreoleumsindustrien og var stasjonert på Flesland som var ute på treningstur, sier redningsleder Ståle Jamtli ved HRS til TV 2 om det aktuelle helikopteret.



Helikopteret er av typen Sirkorsky S-92, og tilhører selskapet Bristow.

En video TV 2 har fått, skal vise helikopteret i aksjon i Hjeltefjorden, bare minutter før det gikk ned. Da manøvrerer det over skipet «Wilson Twistede».



– Vi kan bekrefte at vi hadde en øvelse med et helikopter. 11 minutter etter øvelsen kom nødmeldingen, forteller administrerende direktør Øyvind Gjerde i Wilson Shipping til TV 2.

REDNINGSHELIKOPTER: De som ble reddet opp fra havet, landet med helikopter på Flesland onsdag kveld. Foto: Sandra Amalie Lid Krumsvik / TV 2

– Vårt fokus nå er å ta vare på alle involverte, og vi kommer tilbake med mer informasjon, sier administrerende direktør Heidi Wulff Heimark i Bristow Norge til NTB.

De var på trening for Equinor, som overfor TV 2 bekrefter at de stanser alle helikopterflyginger frem til klokken 13.00 torsdag.

– Vi har ingen informasjon om årsaksforhold, men på bakgrunn av kveldens alvorlige hendelse gjør vi et opphold i alle våre regulære helikopterflyvninger på norsk sokkel til kl. 13 i morgen, sier Gisle Johannessen i Equinor til TV 2.



Haukeland økte beredskapen

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Haukeland sier at pårørende kan henvende seg til Haukeland for ytterligere informasjon.



Til TV 2 bekrefter både Haukeland sykehus og Haraldsplass at de satte gul beredskap da nyheten om ulykken kom inn.

Erik Vigander ved Haukeland. Foto: Marie Røssland / TV 2

– Gul beredskap betyr at vi setter inn ekstra mannskap. Når vi har fått inn disse seks, så har vi satt ned beredskapen igjen, fordi vi klarer å håndtere det med nåværende beredskap, sier Vigander videre.

Havarikommisjonen undersøker

Havarikommisjonen er varslet om ulykken.

– Vi er blitt varslet på vanlig måte, og har startet forberedelser for å gjøre en undersøkelse av hva som har skjedd, sier kommisjonens direktør William J. Bertheussen til TV 2.

Ifølge Bergensavisen har Øygarden kommune satt krisestab etter ulykken.

Politiet har bedt Forsvaret om bistand til søk og mottak av vrakdeler på Haakonsvern.

– Vi samarbeider videre med Havarikommisjonen om det videre arbeidet, skriver politiet i en pressemelding.

– Mange ressurser



Helikopteret skal ha utløst nødsignal. HRS fikk ikke kontakt med helikopteret.

– Redningsoperasjonen har gått bra i seg selv. Vi har kalt ut mye ressurser, det har kommet både skip og helikopter. Det er også mange båtressurser ute der. Operasjonen har egentlig gått ganske radig, sier redningsleder Ståle Jamtli ved HRS til TV 2.



LEDER OPERASJONEN: Avdelingsdirektør Ståle Jamtli ved Hovedredningssentralen Sør-Norge Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kystvaktskipet KV Sortland bidro i søket, bekrefter Forsvaret til TV 2.



– Det er i hovedsak HRS som håndterer dette. Fra forsvarets side så bistår vi med KV Sortland, og så er det også et SAR Queen-redningshelikopter involvert, sa talsperson i forsvaret, Stine Barclay Gaasland da aksjonen pågikk.

Sank på FlightRadar

Det er snakk om et kommersielt helikopter som har styrtet. Helikopterselskapet Bristow har bekreftet at det er et av deres helikopter som er savnet.



Data hos overvåkningstjenesten FlightRadar viser et Bristow-helikopter som flyr utenfor Bergen, og som cirka klokken 19.40 forsvinner fra tjenestens kart. Dataene derfra viser at helikopterets høyde synker fra 1200 fot til 400 fot like før det forsvinner.



Helikopteret er av typen Sikorsky S-92, som blant annet brukes som redningshelikopter.

HRS bekrefter at de fikk nødmelding klokken 19.41.

– HRS bemanner nå opp, men har foreløpig ikke kapasitet til å besvare pressetelefonen, skrev Hovedredningssentralen på Twitter.



– Vi har mottatt nødmelding fra et helikopter vest av Bergen, og vi oppnår per nå ikke kontakt med helikopteret. Redningshelikopter fra Sola er i området og søker, meldte HRS i sin første melding om hendelsen.