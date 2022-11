Seks døde og titalls skadd – mistenker at PKK står bak

Saken oppdateres fortløpende.

Søndag ettermiddag var det en kraftig eksplosjon ved Taksimplassen i Istanbul. Guverør Yerlikaya opplyser at eksplosjonen skjedde 16.20 lokal tid, 14.20 norsk tid.

Ifølge visepresident Fuat Oktay anser myndighetene eksplosjonen som et terrorhandling.

– Eksplosjonen skjedde som følge av at en gjerningsperson, som vi tror er en kvinne, detonerte en bombe. Vi mener at det er en terrorhandling, sier Oktay.

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylo sier natt til mandag norsk tid at de mener det er Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som står bak angrepet.

– Ifølge vår etterforskning er terrororganisasjonen PKK ansvarlig, sier Soylu.

PKK er blant annet terrorlistet av EU.

Avisene Sondakika og Sabah skriver at eksplosjonen ble filmet av et overvåkingskamera, og at en kvinne la igjen en bag på stedet noen få minutter før bomben gikk av. Tyrkias justisminister Bekir Bozdağ opplyser søndag kveld til TV-kanalen A Haber at kvinnen satt på en benk i 45 minutter før hun reiste seg, la fra seg bagen og forlot området.

– Vi gjør nå alt vi kan for å finne ut hvem hun er og hvor hun er, understreket han.

Klokken 02:30 natt til mandag norsk tid melder tyrkiske medier at den mistenkte kvinnen er arrestert av politiet, ifølge Reuters.

Foto: Kemal Aslan / Reuters

– Forrædersk angrep

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan opplyste i en tale i 16.20-tiden at seks personer er døde og 81 personer er skadd. Fire mennesker døde på stedet og to på sykehuset, la presidenten til.

– Eksplosjonen var et forrædersk angrep og gjerningsmennene vil bli straffet, sa Erdogan til journalister kort tid før han dro til G-20-toppmøtet i Indonesia søndag.

Han sa at de første tegnene tyder på at det er snakk om et terrorangrep, skriver AFP. Ifølge Reuters sa lovet Erdogan at de som driver terrorisme mot Tyrkia vil mislykkes.

Foto: Kemal Aslan / Reuters

UD: – Uavklart og uoversiktelig

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de har vært i kontakt med ambassaden i Ankara for å undersøke om nordmenn er rammet av eksplosjonen.

– Ambassaden følger situasjonen og er i kontakt med lokale myndigheter for å innhente informasjon. Situasjonen er fortsatt uavklart og uoversiktlig. Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet, sier Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet anbefaler norske borgere i Istanbul å følge de lokale myndighetens anbefalinger.

– Unngå store folkemengder og utvise årvåkenhet. Internett kan som følge av hendelsen få redusert kapasitet, sier Simenstad

Norske borgere som er berørt eller trenger bistand kan kontakte UDs operative senter på 23950000.

Foto: Kemal Aslan / Reuters

Stor politiaksjon

Ifølge ubekreftede meldinger, kan det ha vært snakk om et selvmordsangrep, men dette er ikke bekreftet.

Store styrker fra tyrkiske politi er på stedet og evakuerer området av frykt for flere bomber. Bilder og videoer spredt i sosiale medier viser kaotiske tilstander og flere personer som ligger i gaten.

Eksplosjonen skal ha funnet sted i en gågate nær Taksimplassen, og et stort antall ambulanser og andre utrykningskjøretøy kan sees i området.

Taksimplassen har vært skueplass for en rekke viktige hendelser i løpet av den tyrkiske republikkens snart 100 år lange historie, blant annet i 1977 da høyreekstremister åpnet ild og drepte 37 deltakere i et 1. mai-tog.

I 2013 var plassen preget av massedemonstrasjoner mot regjeringen, og tyrkiske sikkerhetsstyrker slår regelmessig ned på forsøk mot å demonstrere der.

I en tidligere versjon av denne saken skrev TV 2 at visepresident Fuat Oktay sa det dreide seg om et selvmordsangrep. Denne opplysningen er fjernet klokken 20.10 etter at nyhetsbyrået NTB har rettet sin sak som følge av at også nyhetsbyrået AFP har fjernet opplysningen. Det er dermed uklart om Oktay har sagt dette.