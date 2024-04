Savnet student: Går over i søk etter antatt omkommet

SØK ETTER ANTATT OMKOMMET: Innsatsleder Jan Ingvald Hauge forteller at de torsdag antar at den de søker etter er omkommet. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

ÅSELIDALEN (TV 2): Torsdag morgen startet søket etter en savnet student opp igjen. Politiet antar nå at mannen i 20-årene fra Nederland er omkommet.

Ut fra tiden som er gått og at politiet ikke har gjort noen funn, har politimesteren i Nordland besluttet at rednings- og søkeaksjonen går over i søk etter antatt omkommende.

– De pårørende er varslet og det er satt krisestab ved Nord Universitet, sier Jan Ingvald Hauge, innsatsleder ved Nordland politiditrikt.

– Vi søker nå på et spesifikk område i terrenget i Åselidalen i Bodø kommune, og vi må ta hensyn til forholdene i området. Det er is og glatt, og lengre opp i fjellet er det snø, sier Hauge.

– Populært turområde

Det var onsdag ettermiddag at mannen i 20-årene ble meldt savnet etter at han kom bort fra turfølget sitt. Den savnede er av nederlandsk nasjonalitet.

KREVENDE FORHOLD: Det er is og glatt i fjellet, forteller politiets innsatsleder. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Det var tre personer som var i følge. To av det tre i turfølget ble hentet ned med helikopter i går ettermiddag.

– Søket ble gjenopptatt klokken 07.45 i dag. Det er tre hundeekvipasjer som søker i teigen Øvre Åselivann, forteller Hauge til TV 2 og legger til:

– Dette er et populært turområde og selve søksteigen er veldig bratt. Det er utfordrende forhold i fjellet, derfor er egen sikkerhet viktig under denne aksjonen, sier Hauge.

Tok kontakt med HRS

Et SAR Queen-helikopter fra Forsvaret, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og en Alpine redningsgruppe har siden onsdag ettermiddag letet etter en savnet turgåer i området sør for Per Kalstadtind utenfor Bodø.

I følge Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) mistet turfølget kontakt med den en i gruppen og tok kontakt med HRS.

– De var tre stykker som var på tur i fjellet og savnede skulle gå i forveien. Da forsvant han og de mistet også kontakt med ham. Vi fikk inn meldingen klokken 13.51, sa operasjonsleder June Strand Jensen hos politiet i Nordland.

De to som ble hentet ned fra fjellet blir nå ivaretatt av et kommunalt kriseteam.