SAS og Norwegian innstiller flere fly

SISTE: Klokken 16.15 opplyser det britiske lufttrafikkselskapet Nats at det tekniske problemet som påvirker flyplanleggingssystemet er identifisert og fikset.

«Vi jobber nå tett med både flyplasser og flyselskaper for å håndtere de berørte flyvningene så effektivt som mulig,» heter det i en uttalelse.



Flere innstillinger og kraftige forsinkelser er ventet.



To fly fra Oslo til London Heathrow mandag er innstilt, i tillegg er det to fly i Dublin og ett i Manchester som ikke kommer seg hjem.

Det opplyser pressevakt Tonje Sund i SAS til NTB.

Hun sier at det er ventet kraftige forsinkelser gjennom dagen og ber passasjerer følge med på SAS sine nettsider for oppdatert informasjon om flygningene.

Klokken 16 er 232 flyavganger fra britiske flyplasser kansellert, mens 271 flyankomster er kansellert, viser data fra luftfartsanalysefirmaet Cirium.



Én av de travleste dagene



Norwegian må innstille flygninger tur og retur mellom Oslo og London, København og Manchester og mellom København og Edinburgh.



– Det kommer til å bli flere fordi det er ennå ikke klart hva som forårsaker problemene eller hvor lenge det vil vare, sier pressevakt Anna-Lena Norling i Norwegian til NTB.

Tekniske problemer i trafikkontrollen fører til store vansker i flytrafikken i Storbritannia mandag, ifølge det britiske lufttrafikkselskapet Nats.

KANSELLERT: Tusenvis av reisende på Heathrow er rammet mandag, på grunn av store tekniske problemer med det britiske flykontrollsystemet. Foto: Arne Rovick/ TV 2

Den tekniske svikten skjer på en av de travleste dagene i året, og kan føre til forsinkelser også de neste dagene, uttaler en reisejournalist til Sky News.

Beklager

I en pressemelding understreker Nats at luftrommet over Storbritannia ikke er stengt, men at det er innført restriksjoner for trafikkflyten for å opprettholde sikkerheten.

– Teknikere jobber med saken for å rette opp i feilen. Vi beklager ulempene dette medfører, sier en talsperson i Nats.

Det er ikke gitt noen anslag på hvor lang tid det vil ta før problemene er løst.

– Vi opplever for tiden tekniske problemer og har innført restriksjoner for trafikkflyten for å opprettholde sikkerheten, sier en talsperson i Nats.

Kraftige forsinkelser

Irlands trafikkontrollør AirNav advarer om kraftige forsinkelser og sier at de ikke kan garantere at noen avganger tar av eller lander som planlagt, skriver Sky News.

Tidligere mandag advarte flyselskapet Loganair via X/Twitter om mulige forsinkelser på grunn av de tekniske problemene i trafikkontrollen.

Selskapet ber passasjerer om å følge med på nettsiden for å skaffe seg informasjon om flygningene.