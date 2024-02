Säpos hovedkvarter evakueres etter gasslekkasje

EVAKUERES: Over 500 personer er evakuert etter en merkelig lukt ved Säpos hovedkvarter nord for Stockholm. Foto: Fredrik Persson / TT

Alle nødetater rykket ut til svenske sikkerhetspolitiets hovedkvarter i Solna fredag ettermiddag, etter mistanke om en gasslekkasje. Syv personer er foreløpig fraktet til sykehus og 500 evakuert.

Ifølge Aftonbladets opplysninger er flere av de skadde ansatt i politiet. Det er opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt hovedkvarteret.

Reagerte på lukt

I 12.30-tiden fikk nødetatene beskjed om en ukjent lukt i lokalene, som fikk flere til å reagere. Kort tid senere ble bygget evakuert, men klokken 15.30 er årsaken til lukten fremdeles ukjent.

– Vi er på plass for å forsøke å identifisere en form for lukt i lokalene som personer reagerte på. Bygningen evakueres, sier Tommy Wållberg i Redningstjenesten Midt.

Det er foreløpig ingen opplysninger om hvordan lekkasjen oppsto, og ifølge Säpo er det er for tidlig å si om det er mistanke om noe kriminelt.



– Akkurat nå ser vi på hva som har skjedd og hva som ligger bak, men det er for tidlig å si akkurat nå, sier Karin Lutz, pressetalsperson for sikkerhetspolitiet.

Krisestab

Politiet i Stockholm sier på sin side at de foreløpig ikke etterforsker noe kriminelt.

– Nødetatene har besluttet å evakuere en bygning på grunn av mistanke om gasslekkasje. Vi er der for å hjelpe nødetatene. Det er meldinger om at folk har reagert på en lukt, sier Anders Bryngelsson, pressetalsperson for Stockholmspolitiet.

SKADD: Flere politibetjenter skal være blant de som er fraktet til sykehus. Foto: Fredrik Persson

Personene som er fraktet til sykehus har luftveissymptomer og hoste. Ifølge TV4 blir over 500 personer evakuert som følge av den mulige lekkasjen.

Politiet i Stockholm-regionen har satt krisestab som følge av hendelsen.

Personer i nærområdet bes holde seg innendørs og lukke vinduene.