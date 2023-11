Sanna Sarromaa økser mannsdagen: – Bare tull!

Feministen Sanna Sarromaa er ikke overrasket over det.

– Hele den internasjonale mannsdagen er bare tull. Det er jo 365 mannedager i året, sier Sarromaa.

Hun har for anledningen gitt TV 2 tillatelse til å vise bilde av hvordan hun hogger ved om vinteren.

Tallenes tale

I anledning mannsdagen har TV 2 spurt et knippe kjente kvinner og menn om deres engasjement, og hvorfor ingen menn går i fakkeltog for andre menn.

ULIKE MENINGER: Lothepus, Sanna Sarroma, Sigrid Bonde Tusvik, Camilla Stoltenberg. Danby Choi og Hadia Tajik er noen av de TV 2 har snakket med. Foto: Eivind Senneset

Statistikken viser at flere alvorlige samfunnsproblemer rammer menn hardere enn kvinner: Den vanligste dødsårsaken blant unge menn er selvmord. Menn sliter mer med rus og er kraftig overrepresentert i kriminalstatistikken. Menn har kortere levealder og høyere risiko for å dø av kreft. Bare tre av ti menn velger å ta høyere utdannelse. Andelen menn som er enslige og ufrivillig barnløse, øker.

Wasim Zahid, lege og samfunnsdebattant:

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen?

– Mange menn har en del utfordringer. Jeg er opptatt av å sette søkelys på dette, og hvis en egen mannsdag kan bidra til det, er jeg for.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer knyttet til deres kjønn som kvinner er?

– Jeg tror menn egentlig er opptatt av det, men kommuniserer det kanskje ikke like godt. Menn er oftere oppdratt til å være tøffe, de skal holde ut og klare seg selv. Å anerkjenne problemer kan bli ansett som en svakhet.

Hva er det viktigste vi må gjøre for å hjelpe unge menn som faller utenfor?

– Jeg tror vi må vurdere nøye hvordan skolesystemet er lagt opp, og om det ivaretar guttenes behov godt nok. Kanskje bør vi få vi inn mer praktisk læring. Jeg tror også gutter i ungdomstiden trenger gode, kloke og varme mannlige rollemodeller.

Er menn i ferd med å bli det «svake» kjønn?

– Ingen kjønn er svake. Vi kan alle ha utfordringer i livet og ha behov for støtte og omsorg. Derfor må fellesskapet legge til rette for at alle kan be om og få hjelp når det er nødvendig.

Jonas Gahr Støre, statsminister:

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen 19. november?

– Jeg mener det er viktig å snakke mer om de utfordringene som menn står i. Vi vet at flere gutter sliter på skolen, det er mange menn sliter med egen psykisk helse, og selvmordstallene er høyere hos menn enn hos kvinner, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer som rammer menn, som kvinner er av kvinnenes utfordringer?

– Jeg tror menn, som kvinner, kjenner på de tunge følelsene som oppstår i vanskelige situasjoner i livet. Men jeg tror også at mange menn synes det er vanskeligere å snakke høyt om hvordan de har det og be om hjelp.

Hva tenker du er det viktigste vi må gjøre for å hjelpe gruppen unge menn?

– Alle i Norge skal leve frie og selvstendige liv. Vi tar menns livsutfordringer på alvor. Derfor har vi blant annet opprettet Mannsutvalget. De skal se på tiltak for at menn skal få et bedre liv. Vi vil finne ut mer om livsutfordringene deres. Hvorfor de har det slik og hva vi kan gjøre med det, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

ENGASJERTE NORDMENN: 8 mars markeres den internasjonale kvinnedagen. Dette bildet er fra Oslo i 1977. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Camilla Stoltenberg, konsernsjef i NORCE:

Tidligere direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ledet et ekspertutvalg som i 2019 viste hvordan gutter systematisk presterer dårligere enn jenter gjennom skoleløpet. Hun har vært en viktig stemme i debatten om ulikhet mellom kjønnene.

Stoltenberg er glad for at Norge ligger foran andre land og mener at forskjellige regjeringer har tatt prisverdige framsynte initiativ. Men hun mener det fortsatt er et stort behov for handling. Stoltenberg etterlyser lovendringer og tiltak som kan utjevne forskjeller i familieliv, helse, arbeidsliv og utdanning.

– Selv om noe kan utjevnes på kort sikt, kan det ta 30 til 50 år å snu negative konsekvenser av kjønnsforskjellene i skole og høyere utdanning, sier Stoltenberg til TV 2.

Hun mener at engasjement i befolkningen, politisk vilje og tiltak må til.

Foto: Erik Edland / TV 2

Dersom det ikke utvikles politikk som utjevner ulikhetene, vil det få konsekvenser. Stoltenberg nevner blant annet utenforskap, der gutter og menn er i flertall blant de som kommer dårligst ut.

– Sannsynligvis vil en økende andel menn være uten partnere og ufrivillig barnløse. Det vil bli en større ulikhet i høyere utdanning i hele befolkningen. 60 prosent kvinner mot 40 prosent menn vil ha høyere utdanning, og i yrker med høye karakterkrav vil ulikhetene bli enda større enn i dag.

Leif Edward Ottesen Kennair, NTNU-professor:

– Når unge kvinner lider får de sympati. Når unge menn lider lurer vi på hva som er «galt» med dem.

Det sier Leif Edward Ottesen Kennair. Han er professor ved NTNU og forsker blant annet på evolusjonspsykologi. Han mener det er mange grunner til at det ikke er et større engasjement for menn i Norge.

Professoren forteller at unge menn historisk sett har vært lette å ofre i krig, som kanonføde, mens unge kvinner utgjør samfunnets reproduktive potensial. Dette har ført til et empati-gap mellom kvinner og menn.

Foto: Frank Lervik / TV 2

– I tillegg ser også menn på hverandre som konkurrenter i større grad enn det kvinner gjør, legger Kennair til.

Ifølge professoren er det knyttet større sosial status ved å engasjere seg i kvinnekampen, også for menn. Samtidig tenker mange at et engasjement for menn vil gå ut over kvinners situasjon. At det er et nullsumspill. Dette mener Kennair er feil.

– Tvert imot er det mange gode samfunnsøkonomiske grunner til å gjøre noe med problemene som rammer menn, understreker Kennair.

Likevel har forskeren liten tro på at menn vil begynne å engasjere seg for andre menn i framtiden.

– Skal vi håpe på noe så må det være at mødrene vil engasjere seg for sine sønner, sier Kennair til TV 2.

Leif Einar Lothe «Lothepus», TV-personlighet

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen 19. november?

– Jeg forstår ikke vitsen. Det er så mange dager og markeringer. Er ikke farsdagen en bra nok feiring av mannen?

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer som rammer menn som kvinner er av kvinnenes utfordringer?

– Menn har sikkert andre ting å tenke på enn seg selv. Det er mye snakk om likestilling på alle plan i samfunnet. Men da må kvinner stille seg opp på sidelinjen til Klæbo og ta en sprint for å se om de er likestilte.

Hva tenker du er det viktigste vi må gjøre for å hjelpe gruppen unge menn?

– Gutter må se seg selv som de er, og ikke gå etter det uoppnåelige. Og så må de komme seg i jobb, for faen. Alle greier å fullføre en utdannelse. Det er snakk om vilje. Hvis en gutt ikke takler bokstaver og tall, så må man tenke på et praktisk yrke. Det er mange muligheter, og det er alltid håp.

Er menn i ferd med å bli det «svake» kjønn?

– Jeg ser at det er dårlig utvikling, men håper det ikke går for langt.

Foto: Nico Sollie / TV 2

Sanna Sarromaa, lærer og samfunnsdebattant

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen 19. november?

– Hele den internasjonale mannsdagen er bare tull. Det er jo 365 mannedager i året.

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer som rammer menn som kvinner er av kvinnenes utfordringer?

– Det er fordi de er så opptatt av å nyte privilegiene sine!

Er menn i ferd med å bli det «svake» kjønn?

– Nei, menn er ikke i ferd med å bli det svake kjønn. Det er fortsatt slik som den svenske historikeren Yvonne Hirdmann sa: «Alt mannen er, og alt mannen har, har en høyere verdi.»

Foto: Erik Edland / TV 2

Danby Choi, redaktør Subjekt

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen 19. november?

– Det er helt velkomment med en dag som retter fokuset mot mannens utfordringer i samfunnet. Mannens problemer er lenge blitt underkjent som følge av andre prioriteringsområder. Det er viktig at vi ser nærmere på om det finnes strukturelle grunner til dette, og om det finnes politikk som kan gjøre noe med det.

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer som rammer menn som kvinner er av kvinnenes utfordringer?

– Det kan være mange grunner til dette. Men det har nok over lengre tid etablert seg et bilde av mannen som en som ikke klager, og en som ikke sutrer, eller gråter.

Hva tenker du er det viktigste vi må gjøre for å hjelpe gruppen unge menn?

– Som redaktør i Subjekt er jeg svært opptatt av å belyse og identifisere utfordringene vi har i samfunnet. Først da kan vi gjøre noe med dem.

Er menn i ferd med å bli det «svake» kjønn?

– Likestillingskampen er ikke et nullsumspill. Kvinner må ikke ha det dårlig for at menn skal ha det bra. Og visa versene. Men på skolen er menn det svake kjønn. De er i hvert fall skoletaperne, og det må gå an å utvikle politikk for å rette opp i det, uten å ty til for mye kvotering og tull. Det viktigste er å identifisere problemet slik at man kan foreslå og debattere riktige tiltak deretter.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Sigrid Bonde Tusvik, komiker

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen?

– Ja, fordi mannen sliter og har egne utfordringer som samfunnet bør ta tak i.

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer som rammer menn, som det kvinner er av kvinners utfordringer?

– Kanskje fordi mannen ikke tør å vise tydelig hva han trenger av hjelp.

Hva tenker du er det viktigste vi må gjøre for å hjelpe gruppen unge menn?

– De må finne en arena der de opplever mestring. Dette er foreldrenes primære oppgave: Hva trenger denne gutten og hva liker han å drive med? Og han trenger samvær med gode forbilder, men det trenger ikke å være machomenn.

Er menn i ferd med å bli det «svake» kjønn?

– Nei! Men det er farlig når mannen ikke trives i samfunnet. Vi er avhengig av mannens trivsel. Det bør alle forstå.

Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hadia Tajik, stortingsrepresentant, Ap

Trenger vi å markere den internasjonale mannsdagen 19. november?

– Ja, selvsagt trenger vi det. Likestillingskampen handler om både kvinner og menn. For kvinner har den historisk handlet om tilgang til makt og like muligheter, mens den for menn i stor grad har handlet om å bli anerkjent som likeverdige omsorgspersoner.

Hvorfor er ikke menn like opptatt av problemer som rammer menn som kvinner er av kvinnenes utfordringer?

– Det kan være at menn er urolige for å bli satt i en offerrolle de verken ønsker eller kjenner seg igjen i. Men urettferdighet handler ikke om å være offer, men om å se urimelige ulikheter og forsøke å gjøre noe med det.

Hva tenker du er det viktigste vi må gjøre for å hjelpe gruppen unge menn?

– Snakke om de hindringer og begrensninger menn kan møte. Problemer må belyses for at de skal kunne løses. I tillegg har Regjeringen satt ned enda et Mannsutvalg som nå arbeider for å utrede gutter og menn sine likestillingsutfordringer. Det skal gi et bilde på hvilke utfordringer menn står ovenfor og foreslå tiltak som vil bidra til mer likestilling.

Er menn i ferd med å bli det «svake» kjønn?

– Nei. Generelt er menn overrepresentert når det gjelder inntekt, formue og det som gir makt i dagens samfunn. Det må være mulig å både se dette og å anerkjenne de særskilte hindringene og utfordringene menn kan møte bare fordi de er menn.