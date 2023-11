Samtlige gruvearbeidere er ute av tunnelen i India

Redningsarbeidere har gravd seg fram til de 41 gruvearbeiderne som har vært innesperret i en tunnel i India i 17 dager

Klokken 16.13 melder flere medier at alle arbeiderne er ute av tunnelen.

De ble først fraktet til et midlertidig sykehus som er satt opp inne i den trygge delen av tunnelen. Flere er nå sendt med ambulanser til et sykehus omtrent 30 kilometer unna, ifølge Times of India.

Redningsarbeidet har vært komplisert og risikofylt. Et evakueringsrør måtte på plass i hullet som er gravd inn til arbeiderne, før redningsmannskapet kunne krype gjennom og begynne å hente mennene ut.

TIL SYKEHUS: Mange har samlet seg utenfor tunnelen mens arbeiderne blir sendt til sykehus i ambulanser. Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS/NTB

Arbeidet med å hente dem ut, én etter én på båre, gjennom det 90 centimeter brede evakueringsrøret, var ventet å ta flere timer.

Flere titalls redningsarbeidere sto på rekke og rad utenfor tunnelen med tau og stiger.

Den indiske presidenten Deoupadi Murmu skriver på X at hun er lettet og glad for å høre at arbeiderne er reddet.

– Nasjonen hyller deres utholdenhet og er takknemlig for at de bygger kritisk infrastruktur, som medfører en stor personlig risiko, lang hjemmefra, skriver hun.