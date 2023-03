«Ruth» ble voldtatt som barn og i militæret

– Jeg opplevde overgrep som liten jente. I nære relasjoner, forteller «Ruth».

Hun ble tvunget til å lære seg å leve med det som hadde skjedd, alene. Hun stengte seg inne.

– Når jeg da senere som ung voksen ble utsatt for en gruppevoldtekt i militæret, reagerte kroppen på samme måte som da jeg var liten. forteller hun.

«Ruth» ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner identiteten hennes.

– Jeg frøs. Jeg stengte av alle følelser og prøvde å glemme.

Det klarte hun i flere tiår. Helt til det sprakk.

– Kroppen sa plutselig ifra at «nå klarer jeg ikke holde på det lenger», sier hun.

IKKE OVERRASKET: «Ruth». er slettes ikke sjokkert over de dystre overgrepstallene som ble lagt frem denne uka. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Kroppen gav henne ikke et valg. Hun måtte oppsøke hjelp.

– Det er denne mekanismen som kalles skam. Skam og redsel for ikke å bli trodd. Skam for å avsløre deg, på en måte. Du er redd folk skal spørre «hvorfor ble du voldtatt?».

Derfor holdt hun de vonde opplevelsene inne. Skammen, og redselen for å bli avvist og ikke trodd ble for stort.

Da hun til slutt valgte å fortelle om det som hadde skjedd var det mange, mange år som skulle tas igjen.

– De periodene du føler at du ikke klarer å leve med minnene lenger, de har jeg måttet kjempe meg gjennom, sier «Ruth».

Hun tar en pause.

– Jeg er glad jeg lever i dag.

Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

«Ruth» er langt, langt i fra å være alene om å ha opplevd voldtekt. Tirsdag publiserte Norsk Nasjonalt kunnskapssenter om voldtekt og traumatisk stress (NKVTS) en dramatisk rapport.

Hele 23% av kvinnene som ble spurt, oppgav å ha blitt voldtatt. I aldersgruppen 18-29 år viser rapporten en dobling på ni år.

Øker hvert år

Kristin Eide er lege ved overgrepsmottaket i Stavanger. Mottaket er døgnåpent, og har eksistert siden 1992. Eide har jobbet der i over ti år, og bekrefter at flere tar kontakt.

– Vi ser at vi har en økning i henvendelser, slår hun fast.

MERKER ØKNING: Kristin Eide er medisinskfaglig ansvarlig lege ved overgrepsmottaket i Sør-Rogaland. De får i gjennomsnitt tre henvendelser i uka, forteller hun. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Hun opplyser at det øker for hvert år som går. I Sør-Rogaland har det vært en økning på om lag 20% i året over lengre tid.

Eide utelukker ikke at det er flere som opplever å bli voldtatt, men tror tallene sier mer om hvordan seksuelle overgrep snakkes mer om i dagens samfunn.

– Jeg tror noen av de tallene kan være knyttet til at folk snakker om dette og vet at vi i overgrepsmottaket fins, sier hun og legger til:

– Men vi ser også at mange trenger å tenke seg om. Derfor er det, dessverre, fremdeles sånn at det er for få som tar kontakt akutt, forteller legen.

Det er viktig for Eide å understreke at det ikke finnes noen terskel for å ta kontakt. Om man bare har behov for å snakke om en ubehagelig seksuell opplevelse er det alltid noen hos dem som er klare til å lytte.

– Vi er alltid tilgjengelige. Det er gratis, og tjenesten finnes over hele landet, sier hun.

AKUTTHENVENDELSER: Kristin Eide skulle gjerne sett at flere kontaktet voldtektsmottaket rett etter en mulig voldtekt for å få informasjon og hjelp. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Vil rive ned tabuet

Glenn Løland er fungerende Generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

– Det er vanskelig å si om det faktisk øker. Jeg vil heller tenke at det er blitt lettere for folk å prate om voldtekt og seksuelle overgrep enn det det har vært tidligere. Det blir mer fokus på det i samfunnet, sier Løland.

Likevel tror han mørketallene fremdeles er store, og at selv om flere tør snakke om det, er det mange som tier om det de har opplevd.

– Mest sannsynlig er tallet i virkeligheten enda høyere, sier han.

MØRKETALL: Glenn Løland, fungerende generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, tror det fremdeles er betydelige mørketall. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Løland mener det er en rekke ting som kan og bør gjøres for å få ned de høye overgrepstallene. Først og fremst mener han man må rive ned tabuet rundt voldtekt og overgrep.

– En må tørre å snakke om det som gjør vondt. En må tørre å snakke om det som er sårbart. På alle nivå, sier han.

Opptatt av informasjon og opplæring

«Ruth» mener vi i som samfunn er mer opplyste i dag enn da hun opplevde å bli misbrukt på det groveste.

– De aller fleste vet jo at dette er forbrytelser, grove forbrytelser. Små barn i dag vet at kroppen har sine grenser. Men likevel, de som opplever det i nære relasjoner tør ikke si i fra, sier hun.

VIL HJELPE: «Ruth» vil hjelpe de som har vært i samme situasjon som henne, som har levd med traumer og minner om voldtekt i mange, mange år. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Derfor ønsker hun at alle barn og unge får enda grundigere opplæring på alle arenaer.

Selv har hun fortsatt et langt stykke igjen å gå. Hun forteller at traumene følger henne hver eneste dag. Frykten sitter langt inne.

– Det jobber jeg med i dag. Å lære av meg at kroppen skal ha konstant dødsangst, sier hun.