Ruter: – Folk bør beregne ekstra god tid

SNØ: Det har snødd i et døgn flere steder. At folk hadde begynt å forberede seg på sommer, skaper problemer. Bildet er tatt torsdag ettermiddag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Torsdag kom det mye snø over så og si hele Sør-Norge. Snøværet fortsatte gjenom natten mange steder.

I Oslo våknet befolkningen opp til flere centimeter nysnø på fortau og veier.

– Forhåpentligvis er dette vinterens siste krampetrekning, sier Øystein Dahl Johansen, pressetalsperson i Ruter, til TV 2.

Han forteller at det har vært noen innstillinger og forsinkelser fredag morgen.

– Det er forhåpentligvis forbigående. Vi forventer at det blir brøytet og strødd på de stedene der det er utfordringer så vi kommer frem. Noen plasser er det et vogntog som har veltet og sånt og det skaper blokkeringer og hindringer for buss og trafikk, sier han.

BRØYTING: En traktor jobber på Kjelsås i Oslo fredag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er i stor grad trafikanter med sommerdekk som skaper trøbbel.

– Enkelte steder fører dette til at veier er sperret. Hvis du har bytta til sommerdekk, la bilen stå. Det er den helt klare oppfordringen. Så er det ellers til de reisende å beregne ekstra god tid og sjekke reisen i Ruter-appen eller på nett, sier han.

– Hold dere hjemme!

Vegtrafikksentralen ber de som kan om å holde seg hjemme i dag. Det gjelder særlig de som skal inn mot Oslo, både fra øst, vest og nord.

De som ikke kan jobbe hjemmefra i dag anbefales å benytte seg av kollektivtrafikk.

– Det kommer til å bli kø, og trafikken begynner å ta seg ganske bra opp.

Det sier Barbro Evensen Venhagen ved Vegtrafikksentralen til NRK fredag morgen.

Tidligere denne uken ble det sendt ut gult farevarsel for snø, men fredag morgen ser det ut til at det har snødd mer enn ventet. Alt tilgjengelig mannskap fra Vegvesenet er fredag morgen ute for å brøyte vekk snøen som falt i natt.

Vegtrafikksentralen Øst sier til TV 2 fredag morgen at det stort sett har sluttet å snø de fleste steder, og at hovedproblemet nå er biler med sommerdekk.

– Kjører du på vinterdekk, så er det samme som å kjøre i hele vinter. Kjør forsiktig og hold avstand til bilen foran deg. Regner med at i løpet av noen timer så er alt bedre, sier trafikkoperatør Gry Solli i Vegtrafikksentralen.

Alternativ rute

Rett før klokken halv seks fredag morgen veltet et vogntog i påkjøringsfeltet til E6 i nordgående retning ved Ulvensplitten. Her ber Vegtrafikksentralen bilister som skal kjøre nordover mot Gardermoen om å velge en alternativ rute.

Sjåføren av et vogntog ble natt til fredag fraktet til Ullevål sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 156 utenfor Tusenfryd i Ås kommune i Akershus ved 3-tiden.

Vogntoget fraktet flytende avfall eller kloakk som rant utover veibanen. Både avkjøringen fra E18 og fylkesvei 156 Høyungsletta ble stengt forbi ulykkesstedet.

