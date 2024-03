«Rust»-våpenansvarlig kjent skyldig i uaktsomt drap

Hannah Gutierrez-Reed er funnet skyldig av juryen i New Mexico etter at Galyna Hutchins døde under filminnspillingen.

Den 21. oktober 2021 døde fotografen Halyna Hutchens (42) etter at hun ble truffet av skuddet som ble avløst fra Alec Baldwin (68) under filminnspillingen av «Rust».



Hannah Gutierrez-Reed var våpenansvarlig og er nå kjent skyldig i uaktsomt drap, skriver flere amerikanske medier blant annet Deadline.

Det er en jury i delstaten New Mexico som har kommet fram til slutningen.

Anker saken

Rettssaken har pågått i to uker og juryen kom frem til kjenningen sin etter kort tid. Ifølge aktoratet tok Gutierrez-Reed uten å vite det med seg ekte ammunisjon til innspillingen.

Nå risikerer hun 18 måneders fengsel. Straffeutmålingen er ventet å bli fastsatt om en måned.

FILMSETTET: Det var under innspillingen av filmen «Rust» at Halyna Hutchens ble skutt og drept. Foto: Jae C. Hong / AP

Aktor Kari Morrissey beskrev en «konstant, endeløs sikkerhetssvikt» på filmsettet.



Ifølge Deadline har Gutierrez-Reed sin forsvarer allerede varslet at de vil anke saken.

– Min mening er at bevisene ikke var tilstrekkelige, og det var mye spekulasjon, sier han.

Gutierrez-Reed ble plassert i varetekt rett etter at kjennelsen ble avsagt.



Hun var også tiltalt for å ha tuklet med bevis, basert på beskyldninger om at hun ga en liten pose med mulig narkotika videre til en annen person på filmsettet for å unngå at den skulle bli oppdaget. Hun ble frikjent på dette punktet.



Baldwin for retten

Alec Baldwin siktes for uaktsomt drap etter den dødelige skytingen. Baldwin har tidligere sagt seg sterkt uenig i siktelsen.



– Denne avgjørelsen er en vrangforestilling av Hutchings tragiske dødsfall, og representerer en grov svikt i rettssystemet, har Baldwin tidligere sagt gjennom sin advokat.

SIKTET: Alec Baldwin risikerer 18 måneders fengsel etter at han fyrte av det dødelige skuddet. Foto: Santa Fe County Sheriff's Office / AFP

Baldwin har erklært seg ikke skyldig og sier han ikke trykket på avtrekkeren. Baldwin er også tiltalt for uaktsomt drap, og rettssaken mot ham starter 10. juli. Den er beregnet å vare i ni dager.

Han risikerte i utgangspunktet å få fem år i fengsel dersom han ble funnet skyldig i uaktsomt drap, og i tillegg mener at skuespilleren burde handlet mer aktpågivende.

Deler av siktelsen frafalt senere. Han er nå siktet for uaktsomt drap og risikerer «bare» 18 måneders fengsel.